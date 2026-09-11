UNIQA macht Sonderklasseversicherung flexibler

Wien (OTS) -

Von ‚Sonderklasse Start‘ bis ‚Premium‘: abgestufte Tarife für unterschiedliche Bedürfnisse

Up- und Downgrades ohne neuerliche Gesundheitsprüfung möglich

Krankenhausschutz kann an veränderte Lebenssituationen angepasst werden

Private Gesundheitsvorsorge gewinnt für viele Menschen an Bedeutung, vier von zehn Österreicher:innen haben bereits eine private Zusatzversicherung. Gleichzeitig verändern sich die Anforderungen an den Versicherungsschutz im Laufe des Lebens: Berufseinstieg, Familiengründung oder der Wunsch nach einem umfassenderen Gesundheitsschutz in späteren Jahren bringen unterschiedliche Bedürfnisse mit sich. Mit der neuen Sonderklasse-Tariflandschaft bietet UNIQA als führende private Gesundheitsversicherung ein flexibles Versicherungskonzept, das sich an diese Veränderungen anpassen lässt.

„Die Frage ist nicht, ob sich das Leben verändert, sondern wann. Wer heute allein lebt, gründet vielleicht morgen eine Familie, andere möchten ihren Gesundheitsschutz im Laufe der Jahre ausbauen. Mit unserer neuen Sonderklasseversicherung können Kundinnen und Kunden auf solche Veränderungen reagieren, ohne wieder bei null anfangen zu müssen“, sagt Hans Aubauer, Leiter der Krankenversicherung bei der UNIQA Insurance Group AG.

Krankenhausschutz für unterschiedliche Lebensphasen

Die neue Sonderklasseversicherung von UNIQA richtet sich an Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen: von jungen Erwachsenen, die beginnen, auf eigenen Füßen zu stehen und früh vorsorgen möchten (für 20-Jährige ab rund 30 Euro pro Monat), über Menschen, bei denen die Familiengründung in den Mittelpunkt rückt und die Anforderungen an die Gesundheitsvorsorge steigen, bis hin zu jenen, die mitten im Leben stehen und Wert auf einen umfassenden Krankenhausschutz legen. Wer früh vorsorgt, schafft zudem eine wichtige Grundlage für die Zukunft: Da private Krankenversicherungen gesetzlich verpflichtet sind, bei Vertragsabschluss den Gesundheitszustand zu prüfen, profitieren junge Menschen häufig von günstigeren Prämien und sichern sich diese Einstufung langfristig. Dank des flexiblen Umstiegsrechts kann der Versicherungsschutz später an veränderte Bedürfnisse angepasst werden, ohne erneut eine Gesundheitsprüfung absolvieren zu müssen.

Besonders schnell und einfach ist der Abschluss bei den Tarifen ‚Sonderklasse nach Unfall‘ und ‚Sonderklasse Start‘: Diese sind für Einzelpersonen auch direkt online abschließbar – ohne umfangreiche Gesundheitsprüfung, es müssen nur einige Gesundheitsfragen beantwortet werden.

Abgestufter Krankenhausschutz von ‚Start‘ bis ‚Premium‘

Die neuen Sonderklasse-Tarife reichen von ‚Start‘ bis ‚Premium‘. Während ‚Start‘ Krankenhausaufenthalte nach Unfällen und bei definierten schweren Erkrankungen absichert, bieten ‚Optimal‘ und ‚Optimal Plus‘ Schutz für alle medizinisch notwendigen Krankenhausaufenthalte mit Selbstbehalt. ‚Premium‘ deckt diese ohne Selbstbehalt ab.

Unverändert bestehen bleibt die Sonderklasse nach Unfall, die ausschließlich Krankenhausaufenthalte infolge eines Unfalls absichert.

Je nach gewähltem Tarif profitieren Versicherte von weiteren Leistungen. Dazu zählen unter anderem Transportkosten ins Krankenhaus, Kinderbegleitkosten, Krankenhaus-Tagegeld bei Aufenthalt in der allgemeinen Gebührenklasse, ärztliche Zweitmeinungen, Zuschüsse zum Familienzimmer sowie Leistungen wie dem VitalCheck – einer erweiterten Vorsorgeuntersuchung – oder die stationäre Mitversicherung von Neugeborenen ab Geburt.

Flexibles Umstiegsrecht als zentraler Vorteil

Ein wesentlicher Vorteil der neuen Sonderklasse-Tarifserie ist das flexible Umstiegsrecht. Versicherte können ihren Schutz in festgelegten Intervallen anpassen und dabei sowohl in leistungsstärkere als auch in günstigere Tarifvarianten wechseln. Dieser Wechsel erfolgt ohne neuerliche Gesundheitsprüfung und ohne neue Wartezeiten.

Damit muss die Entscheidung für eine bestimmte Tarifstufe nicht für immer dieselbe bleiben. Kund:innen können mit einem passenden Schutz starten und später reagieren, wenn sich ihre Lebenssituation, ihre Bedürfnisse oder ihre finanziellen Möglichkeiten verändern.

Alle verfügbaren Tarife im Überblick

Sonderklasse nach Unfall: Bietet Schutz bei Krankenhausaufenthalten infolge eines Unfalls ohne Selbstbehalt.

Bietet Schutz bei Krankenhausaufenthalten infolge eines Unfalls ohne Selbstbehalt. Sonderklasse Start: Sichert Krankenhausaufenthalte nach Unfällen und bei definierten schweren Erkrankungen ab.

Sichert Krankenhausaufenthalte nach Unfällen und bei definierten schweren Erkrankungen ab. Sonderklasse Optimal und Optimal Plus: Bieten Schutz für medizinisch notwendige Krankenhausaufenthalte und unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich der Selbstbehalte.

Bieten Schutz für medizinisch notwendige Krankenhausaufenthalte und unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich der Selbstbehalte. Sonderklasse Premium: Bietet Schutz für medizinisch notwendige Krankenhausaufenthalte ohne Selbstbehalt.

Die wichtigsten Key Facts zusammengefasst:

UNIQA führt eine neue, flexiblere Sonderklasseversicherung ein. Die Sonderklasse nach Unfall bleibt weiterhin im Angebot.

Die neuen Tarife reichen von ‚Sonderklasse Start‘ bis ‚Sonderklasse Premium‘ und bieten abgestufte Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse.

Versicherte können ihren Krankenhausschutz später an veränderte Lebenssituationen anpassen.

Up- und Downgrades sind ohne neuerliche Gesundheitsprüfung und ohne neue Wartezeiten möglich.

Die neue Tarifstruktur richtet sich an unterschiedliche Lebensphasen – von Berufseinstieg über Familiengründung bis hin zum Wunsch nach einem umfassenderen Gesundheitsschutz in späteren Jahren.

Je nach Tarif umfasst die Versicherung Krankenhausleistungen, umfassende Vorsorgelösungen sowie familienfreundliche Zusatzleistungen, wie die Mitversicherung von Neugeborenen ab Geburt und Zuschüsse zum Familienzimmer.

Einzelpersonen können die Tarife ‚Sonderklasse nach Unfall‘ und ‚Sonderklasse Start‘ ohne umfangreiche Gesundheitsprüfung direkt online abschließen.

Hier finden Sie weitere Informationen zur privaten Krankenversicherung im Spital.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 Millionen Kund:innen.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.