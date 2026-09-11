„Effizientes Medikamentenmanagement in der Pflege“: Redcare Pharmacy und Hilfswerk Österreich beim European Forum Alpbach 2026

Wien/Alpbach (OTS) -

Wie können Online-Apotheken die Pflege und das Gesundheitssystem nachhaltig stärken? Dieser Frage widmete sich Redcare Pharmacy, in Österreich bekannt als Shop-Apotheke.at, im Rahmen des European Forum Alpbach 2026 bei einem exklusiven Dinner – gemeinsam mit dem Hilfswerk Österreich, dem größten Anbieter der Pflege zu Hause in Österreich. Gemeinsam mit Entscheidungsträger:innen aus Politik, Gesundheitswesen, Pflege und Wirtschaft diskutierten Martina Morel, Country-Managerin Österreich bei Redcare Pharmacy, Charlotte Van Velthoven-Geerdink, Director, Public Affairs bei Redcare Pharmacy und Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin des Hilfswerks Österreich, über konkrete Wege, Pflegekräfte und Angehörige im Alltag zu entlasten.

Martina Morel eröffnete den Abend mit einem Blick auf die aktuelle Versorgungssituation bei Arzneimitteln in Österreich: Angesichts des demografischen Wandels und des wachsenden Pflegebedarfs brauche es neue, ergänzende Lösungen entlang der gesamten Versorgungskette. Online-Apotheken könnten dabei einen wichtigen Beitrag leisten – nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zu bestehenden Strukturen, mit dem Ziel, Patient:innen und Pflegekräfte gleichermaßen zu entlasten.

„Unsere Vision lautet: Until every human has their health. Für die Pflege heißt das ganz konkret: Menschen, die zu Hause betreut werden, und jene, die sie betreuen, sollen einen möglichst einfachen Zugang zu ihren Arzneimitteln haben. Der Abend in Alpbach hat gezeigt, dass wir dieses Ziel mit vielen Partner:innen im Gesundheitswesen teilen – und diesen Dialog setzen wir fort", sagt Martina Morel, Country-Managerin Österreich bei Redcare Pharmacy.

In ihrer Keynote machte Anselm deutlich, dass angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels in Österreich mehr Personal allein den steigenden Pflegebedarf nicht auffangen könne. Vielmehr müssten Versorgungsprozesse auf allen Ebenen effizienter organisiert werden. Digitale, mobile und stationäre Angebote sollten sich dabei ergänzen statt konkurrieren.

„Unsere aktuelle Hilfswerk-Befragung unter pflegenden Angehörigen hat uns überrascht: Noch vor der Finanzierung ist die überbordende Bürokratie samt der vielen notwendigen Wege das Top-Thema. Das macht die Menschen zu Hause mürbe und brennt ihre Kräfte aus. Wenn wir die Pflege daheim ernst nehmen, müssen wir genau hier ansetzen: weniger Laufereien, mehr Zeit für das Wesentliche", so Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin des Hilfswerks Österreich.

Ein zentraler Hebel liegt dabei im Medikamentenmanagement: Wege zur Apotheke, Wartezeiten und Logistikaufwand binden im Pflegealltag täglich wertvolle Zeit – bei Pflegekräften ebenso wie bei Angehörigen. Der Versand von Arzneimitteln direkt nach Hause könnte diese Aufwände deutlich reduzieren: Er macht die Versorgung gerade für chronisch kranke und pflegebedürftige Menschen planbarer und verlässlicher, erleichtert die Koordination zwischen Patient:innen, Angehörigen und Pflegekräften und stärkt die Selbstbestimmung pflegebedürftiger Menschen, weil Abhängigkeiten von Dritten reduziert werden.

Wie groß dieses Entlastungspotenzial tatsächlich ist, untersucht Redcare Pharmacy derzeit gemeinsam mit dem Institut für Pharmaökonomische Forschung (IPF): Die Studie analysiert die künftige Versorgungssituation in der Langzeitpflege in Österreich – von regionalen Versorgungslücken und dem drohenden Pflegekräftemangel bis zu Effizienzpotenzialen im Arzneimittelmanagement.

Der Abend machte eines deutlich: Wenn digitale, mobile und stationäre Versorgung Hand in Hand gehen, profitieren am Ende jene, um die es geht – Menschen, die auf eine verlässliche und selbstbestimmte Pflege angewiesen sind, aber auch das Fachpersonal. Redcare Pharmacy wird den begonnenen Dialog mit Politik, Gesundheitswesen und Pflegepraxis auch nach Alpbach fortsetzen.

Über Redcare Pharmacy:

2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy N.V. mit einem Umsatz von 2,9 Mrd. Ꞓ im Jahr 2025 die führende Online-Apotheke in Europa und in sieben Ländern aktiv (Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, die Niederlande und die Schweiz). Mit Hauptsitz in den Niederlanden bietet Redcare Pharmacy ihren knapp 15 Millionen aktiven Kund:innen eine Auswahl an mehr als 500.000 verschiedenen gesundheitsbezogenen Produkten an. Neben rezeptfreien Arzneimitteln (OTC), Nahrungsergänzungsmitteln sowie Beauty- und Körperpflegeprodukten bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden an und ist damit eine echte One-Stop-Pharmacy. Als Apotheke der Zukunft steht Redcare für umfassende pharmazeutische Services – dabei hat pharmazeutische Sicherheit immer oberste Priorität.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im Auswahlindex SDAX.