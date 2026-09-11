„Willkommen Österreich“-Saisonauftakt mit Michael Niavarani, Ursula Strauss und Ernst Molden

Wien (OTS) -

Das Late-Night-Duo Stermann und Grissemann ist zurück und begrüßt zur ersten „Willkommen Österreich“-Sendung nach der Sommerpause. Zu Gast sind niemand Geringerer als Michael Niavarani, der von seinen zwei aktuellen Projekten erzählt, sowie Ursula Strauss und Ernst Molden mit ihrem neuen Album „nochdvegl“ – am Dienstag, dem 15. September 2026, um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON. Anschließend schauen die beiden Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel in „Maschek – Das war der Sommer“ (um 23.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON) zurück auf die Ereignisse der vergangenen Wochen.

„Willkommen Österreich“ (um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Mit Stermann und Grissemann halten nicht nur der Herbst, sondern auch drei österreichische Legenden in den Marx Palast Einzug: Kabarettgigant Michael Niavarani kommt zum Plausch über die neue Simpl Revue und den „HOMO IDIOTICUS 2.0 – Der Trottel ist zurück“, bevor DIE.NACHT von zwei Vögeln der besonderen Art heimgesucht wird: Ursula Strauss und Ernst Molden laden in ihrem neuen Album „nochdvegl“ zum poetisch-musikalischen Nachtflug ein. Eine Punktlandung setzen die Kollegen von Maschek mit ihren messerscharfen TV-Synchronisationen, und die „Dienstag Nacht Kapelle“ sorgt dafür, dass sich auch das Studiopublikum in luftige Höhen groovt.

Michael Niavarani ist nicht nur der österreichische „Godfather“ des Kabaretts, sondern auch gern gesehener Gast in „Willkommen Österreich“ – ob auf der Bühne des Globe Wien, des Kabarett Simpl oder des Theater im Park: der Wiener Kabarettist, Autor, Regisseur und Produzent versteht es wie kaum ein anderer, mit pointierten Alltagsbeobachtungen und treffsicherem Humor für beste Unterhaltung zu sorgen. Welche Absurditäten des täglichen Lebens in die neue Simpl Revue eingeflossen sind, verrät der künstlerische Leiter und Ausnahmekomödiant im Gespräch mit Stermann und Grissemann.

Dass Schauspielerin Ursula Strauss und Musiker Ernst Molden ein fantastisches Team sind, haben sie bereits mit zwei Studioalben bewiesen. Außerdem haben sie gemeinsam die Wiener Festwochen auf dem Rathausplatz miteröffnet und zahlreiche Konzerte gespielt. Mit ihrem dritten Album „nochdvegl“ erzählen sie von Gespenstern, Zaubersprüchen, von Bussis und „Tetschn“, weiten Reisen in alle Seelen- und Herrgottswinkel und dem gehaltvollen Daheimbleiben in Wien. Die beiden Nochdvegl geben Einblicke in ihre gemeinsame Arbeit und den Entstehungsprozess des Albums – samt musikalischem Finale mit der „Dienstag Nacht Kapelle“.

„Maschek – Das war der Sommer“ (um 23.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Peter Hörmanseder und Robert Stachel sehen den Sommer so, wie ihn sonst niemand sieht. Die Nationalmannschaft sollte eigentlich das Land regieren und nebenbei WM spielen. Gratuliert wird Kanzler Stocker, der ist Opa geworden ist, und Exkanzler Kurz, der erst – oder schon – seinen 40. Geburtstag gefeiert hat. Da fragen sich viele andere: Wo war ich da in meinem Leben? Auch in der Downing Street 10 purzeln die Jahre bei „Maschek“ durcheinander, denn dort dreht sich das Politkarussell in letzter Zeit wieder sehr schnell. Und ein wundervoller Blick ins ORF-Archiv zeigt die wahre Geschichte des Bachmannpreises und rundet diese sommerliche Ausgabe von „Maschek“ ab. Und wieder gilt: Wer Klarheit will, muss „Maschek“ schauen, denn die Wahrheit liegt hinter den Bildern.