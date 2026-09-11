EU-Kommissar Brunner: Jüdische Geschichte und Gegenwart sind ein unverzichtbarer Teil europäischer Identität

Wien (OTS) -

Kommissar Brunner zeigte sich beeindruckt von der Art und Weise, wie im Jüdischen Museum die reiche jüdische Geschichte Wiens vom 13. Jahrhundert bis in die Gegenwart vermittelt wird.

Er betonte, dass das Museum ein wichtiger Mittler sei, um antisemitische Vorurteile durch Wissen zu entkräftigen: „Die Reichhaltigkeit jüdischer Geschichte bis in die Gegenwart erfahrbar zu machen, ist ein wichtiger Baustein zur Stärkung unserer europäischen Identität, für die die jüdische Geschichte und Gegenwart ein unverzichtbarer Bestandteil ist.“

Anlässlich der Europäischen Tage der jüdischen Kultur im September dieses Jahres hat die Kommission zwei neue Handbücher veröffentlicht, die das jüdische Leben und das reiche kulturelle Erbe Europas würdigen. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Antisemitismus zeigen diese Veröffentlichungen prägnant auf, dass es beim Schutz und der Förderung des jüdischen Lebens um mehr geht als nur um den Schutz einer Minderheit – es geht um die Bewahrung der Grundlagen offener, pluralistischer Gesellschaften in Europa.

Am Vorabend des jüdischen Neujahrsfestes Rosch ha-Schana besuchte der Kommissar den Wiener Stadttempel in seinem 200. Jubiläumsjahr und wünschte allen Jüdinnen und Juden Schana towa u-metuka, ein frohes und süßes neues Jahr. Dabei betonte er, dass es zentral sei, dass Jüdinnen und Juden nach einem herausfordernden Jahr ihre Feiertage in Frieden und Sicherheit und mit neuer Zuversicht für das neue Jahr 5787 begehen können.

Im persönlichen Austausch sowohl zwischen Dr. Staudinger und Kommissar Brunner als auch mit der Israelitischen Kultusgemeinde wurden auch die Herausforderungen und Chancen von sozialen Medien und Künstlicher Intelligenz im Bereich von Antisemitismusbekämpfung und Vermittlung des jüdischen Kulturerbes angesprochen.

Die Europäische Kommission lädt unter der Schirmherrschaft von Kommissar Brunner Teilnehmer:innen aus Europa und der ganzen Welt zu TikkunTech, dem EU-Hackathon zur Antisemitismusbekämpfung und Förderung jüdischen Lebens am 29. und 30. September 2026 in Brüssel, ein. Dabei handelt es sich um die weltweit größte Veranstaltung an der Schnittstelle von digitalen Technologien, Antisemitismusbekämpfung und der Förderung jüdischen Lebens.

Im November dieses Jahres wird Kommissar Brunner zudem die ersten Mitglieder des neuen pan-europäischen Netzwerks von Orten der Erinnerung an den Holocaust (ESHEM) auszeichnen. Im nächsten Jahr können sich Gedenkstätten und Initiativen dann erneut bewerben, diesem Netzwerk beizutreten.

A living story across Europe - Publications Office of the EU

Presence, plurality, continuity - Publications Office of the EU