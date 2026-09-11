„Hohes Haus“: Welche Zukunft hat der ORF?

Wien (OTS) -

Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 13. September 2026, um 12.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Welche Zukunft hat der ORF?

Wie muss sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk in einer zunehmend digitalen Medienwelt verändern? Beim „Zukunftsforum“ geht es um neue Wege, neue Erwartungen und die Frage, welchen öffentlich-rechtlichen Auftrag der ORF künftig erfüllen soll. Claus Bruckmann zeigt, welche Ideen und Kontroversen die Debatte prägen.

Gast im Studio sind die Mediensprecherinnen Henrike Brandstötter (NEOS) und Sigrid Maurer (Die Grünen).

Schweden: Regieren ohne Mehrheit

Schweden wählt einen neuen Reichstag, schon jetzt zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Minderheitsregierungen sind in Schweden keine Ausnahme, sondern politischer Alltag: Regierungen können auch ohne eigene Mehrheit über Jahre bestehen – mit fallweisen Vereinbarungen und wechselnden Mehrheiten. Warum funktioniert dieses Modell in Schweden, während eine Regierung ohne feste Mehrheit in Österreich kaum vorstellbar ist? Maria Knips-Witting berichtet.

Was passiert im Parlament während der Sommerpause?

Wenn die Abgeordneten Urlaub machen, wird es im Hohen Haus ruhiger – aber nicht still. Im Parlamentsbrunnen wird nach Münzen gesucht, auf den Gängen unter die Teppiche geschaut und das Glasdach auf Risse kontrolliert. Neben Reinigungs- und Renovierungsarbeiten wird auch im Sommer für den nächsten parlamentarischen Herbst gearbeitet. Was passiert im Parlament, wenn die Plenarsäle leer bleiben? Caroline Picker hat sich umgesehen.