KURIER ROMY 2026: Das sind die Nominierten von Schauspiel bis Sport

Wien (OTS) -

Sandra Hüller, Heidi Klum, Christoph Maria Herbst, Elyas M’Barek, Robert Stadlober, Elke Winkens, Barbara Schöneberger, Hans Sigl, Verona Pooth, Joko & Klaas, Hansa, Hiller & Pizzera, Melissa Naschenweng, Campino/Die Toten Hosen, Lilli Tagger und Marko Arnautović unter den Nominierten

Publikumsvoting startet heute und läuft bis 13. Oktober auf www.romy.at

KURIER ROMY Gala am 27. November auf Schloss Kaps in Kitzbühel moderiert von Fanny Stapf und Giovanni Zarrella

KURIER Branchenfest am 25. November in Kitzbühel

Partnerschaft mit dem Filmfestival Kitzbühel und dem Kitzbühel Tourismus wird fortgesetzt

Die Nominierten für die KURIER ROMY 2026 stehen fest. Sie wurden heute im Rahmen einer Pressekonferenz in der Hofburg präsentiert. Die Persönlichkeiten aus Film, Fernsehen, Journalismus, Unterhaltung und Sport treten heuer in acht Kategorien an. Ab heute bis zum 13. Oktober entscheidet das Publikum, wer in diesem Jahr mit einer der begehrtesten Auszeichnungen der deutschsprachigen Film- und TV-Branche ausgezeichnet wird.

„Die KURIER ROMY ist Zeichen dafür, welche Film- und TV-Persönlichkeiten die Menschen im deutschsprachigen Raum besonders bewegen“, sagt Richard Grasl, Geschäftsführer des KURIER. „Gerade in einer Zeit, in der sich die Medien- und Unterhaltungslandschaft rasant verändert, ist es uns wichtig, herausragende Leistungen vor und hinter der Kamera sichtbar zu machen und gemeinsam mit dem Publikum zu würdigen. Wir freuen uns sehr, die Gewinnerinnen und Gewinner auch heuer wieder im exklusiven Ambiente der KURIER ROMY Hall zu feiern und auszuzeichnen. Unser besonderer Dank gilt daher auch unseren Sponsoren, durch die es möglich wird, ein Event in dieser Dimension auf die Beine zu stellen und umzusetzen.“

Große Bühne für große Emotionen

Schauplatz der glanzvollen Gala wird am 27. November erneut Schloss Kaps in Kitzbühel. Den exklusiven Rahmen bietet die dafür in der Veranstaltungswoche errichtete KURIER ROMY Hall mit 2.650 Quadratmetern für rund 600 Gäste, heuer in den Farben Gold und Nachtblau. Durch den Galaabend führen Fanny Stapf und Giovanni Zarrella und werden für eine abwechslungsreiche Mischung aus Information, Unterhaltung und großen Emotionen sorgen.

Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin des Kitzbühel Tourismus: „Mit der KURIER ROMY und Kitzbühel treffen zwei starker Marken mit internationaler Strahlkraft aufeinander. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr ist es uns eine große Freude, diese Partnerschaft fortzuführen und der KURIER ROMY erneut eine außergewöhnliche Bühne zu bieten. Gemeinsam mit dem Start des Skibetriebs am Hahnenkamm und dem Kitzbüheler Advent bildet sie einen glanzvollen Auftakt in die Kitzbüheler Wintersaison.“

Das Online-Publikumsvoting startet heute und läuft bis zum 13. Oktober, 12 Uhr.

Abgestimmt werden kann per Online-Voting auf www.romy.at in diesem Jahr in acht Kategorien. „Die KURIER ROMY ist immer auch ein Spiegel dessen, was das Publikum bewegt, begeistert und nachhaltig in Erinnerung bleibt. Gerade die Vielfalt der diesjährigen Nominierten zeigt, wie breit das Spektrum von Film, Fernsehen und Journalismus geworden ist; vom klassischen Schauspiel über Information und Unterhaltung bis zu besonderen Sportmomenten“, sagt Georg Leyrer, KURIER Ressortleiter Kultur und Medien und KURIER ROMY Juryvorsitzender.

Große Namen und starke Leistungen – Die Nominierten in den acht Kategorien

In der Kategorie Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming sind Julia Edtmeier für „Weber und Breitfuß“, Mariam Hage für „Die Fälle der Gerti B.“, Erika Deutinger/Linde Prelog/Erika Mottl für „Eierkratzkomplott“ sowie Angelika Niedetzky für „Soko Linz“ nominiert.



Bei den Beliebtesten Schauspielern TV/Streaming stehen Simon Morzé für „Landkrimi: Schnee von gestern“, Edin Hasanovic für „Tatort: Fackel“, Maximilian Brückner für „Kommissar Rex“ und Gerhard Liebmann für „Sternstunde der Mörder“ bzw. „Spuren des Bösen“ zur Wahl.

Auch die Kinoleinwand ist prominent vertreten. In der Kategorie Beliebteste Schauspielerin Film gehen Léa Seydoux in GENTLE MONSTER, Sandra Hüller in ROSE und INGEBORG BACHMANN, Valerie Pachner in VIER MINUS DREI und Elke Winkens in HOW TO BE NORMAL ins Rennen.

Bei den Schauspielern sind Christoph Maria Herbst mit GANZER HALBER BRUDER/STROMBERG/ EXTRAWURST, Elyas M’Barek mit VIRGINIA WOOLF’S NIGHT&DAY, Robert Stadlober mit VIER MINUS DREI und August Zirner mit DER VERLORENE MANN nominiert.

Glamour, große Shows und beste Unterhaltung

Die Kategorie Show/Unterhaltung ist die Bühne für die großen Publikumslieblinge: Heidi Klum feiert mit „Germany´s Next Topmodel“ 20 Jahre Showgeschichte, Barbara Schöneberger und Hans Sigl sorgen bei der „Starnacht am Wörthersee“ für Glanz und beste Stimmung. Johann-Philipp Spiegelfeld gewährt dem Publikum in „Herrschaftszeiten – Johann-Philipps Schlossbesuche“ Einblicke hinter verschlossene Türen, während Verona Pooth in „Villa der Versuchung“ für Unterhaltung mit Augenzwinkern sorgt. Eva Pölzl bringt mit „Guten Morgen Österreich“ ihre unverwechselbare Mischung aus Information und Unterhaltung mit. Und wenn Joko & Klaas mit „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ antreten, ist eines garantiert: Überraschungen, schlagfertige Duelle und bestes Entertainment.

Journalismus, Unterhaltung und besondere TV-Momente

In der Kategorie Information/Journalismus kann das Publikum zwischen Stefan Lenglinger „ORF ZIB/social“, Gundula Geiginger „Puls 4/Breaking Media“, Simone Stribl „ORF Sommergespräche, ZIB und Pressestunde“ und Katrin Prähauser „ServusTV,/Links.Rechts.Mitte“ wählen.

Die Kategorie Aufgefallen versammelt Persönlichkeiten und Ereignisse, die im vergangenen Jahr besonders für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Nominiert sind Melissa Naschenweng für ihren Wechsel von der Musik zur Schauspielerei in „Herzklang“, Die Toten Hosen mit „Die Toten Hosen: Das Letzte Album“, Mirjam Weichselbraun für „Universum – Die Show“, OPUS mit „Live is Life“ beim Finale der Fußball-WM 2026, Hansa, Hiller und Pizzera für „Hawi D’Ehre“ sowie Patrick Budgen für seinen Weg vom Frühstücksfernsehen zum Buchautor und seine einfühlsamen Interviews für „Hinter den Schlagzeilen“.

Sportliche Höhepunkte als ROMY-Momente

Auch außergewöhnliche Sportmomente finden bei der diesjährigen KURIER ROMY ihre Bühne. Für den Sport-TV-Moment des Jahres nominiert sind Janine Flock für Skeleton-Gold bei den Olympischen Spielen, Daniel Warmuth für seinen „Bist du deppert-Sager“ bei der Fußball-WM, Lilli Tagger für ihren Sieg beim WTA-Turnier in Prag sowie Marko Arnautović für seinen vielbeachteten WM-Qualifikations-Sager in Richtung Bundespräsident und Feiertag.

ORF begleitet KURIER ROMY wieder umfassend

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Die ROMY steht für die Vielfalt, Innovationskraft und Qualität der österreichischen Film-, Fernseh- und Medienbranche. Als wichtige Branchenplattform schafft sie Sichtbarkeit für kreative Exzellenz vor und hinter der Kamera, stärkt damit den heimischen Kreativstandort und unterstreicht zugleich die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit im deutschsprachigen Raum. Mit dem Publikumsvoting wird diese Leistung auch unmittelbar dort bewertet, wo sie ihre größte Wirkung entfaltet: bei den Menschen, die diese Inhalte täglich begleiten.“

Der ORF überträgt die KURIER ROMY Gala auch heuer wieder live zeitversetzt in ORF 2 und auf ORF ON und begleitet den glamourösen Event in seinen Programmen umfassend – u.a. führt Fanny Stapf am 30. November um 22.00 Uhr in ORF 1 in „ROMY 2026 – Promis, Partys, Preise“ durch ein besonderes ROMY-Wochenende in Kitzbühel und zeigt die Höhepunkte rund um Österreichs begehrten Film- und Fernsehpreis. Der Streifzug reicht von der Verleihung der Branchenpreise, über das Filmfestival Kitzbühel bis zur KURIER ROMY Gala.

Kooperation mit dem Filmfestival Kitzbühel

Die erneute Kooperation mit dem Filmfestival Kitzbühel, das heuer von 24. bis 28. November 2026 stattfindet, setzt einen weiteren Höhepunkt für die österreichische und internationale Filmbranche. Die herausragenden Filme des Festivals werden – wie bereits im Vorjahr – im Rahmen des KURIER Branchenfestes in Kitzbühel ausgezeichnet.

Filmfestivaldirektor Markus Mörth: „Wir freuen uns sehr, das zweite Mal den Vorhang für die erfolgreiche Partnerschaft mit der KURIER ROMY zu heben. Das KURIER Branchenfest bietet den ausgezeichneten Filmschaffenden einen würdigen Rahmen und schafft zugleich Raum für Begegnungen, neue Impulse und nachhaltige Vernetzung. Gemeinsam rücken wir die Vielfalt und Qualität des österreichischen und internationalen Films noch stärker ins Rampenlicht. Die Zusammenarbeit mit der KURIER ROMY stärkt den Fokus des Filmfestivals Kitzbühel auf Nachwuchsförderung und bietet jungen Talenten eine großartige Plattform für den Austausch mit etablierten Branchengrößen.“

Hier geht es zu Fotos der KURIER ROMY Pressekonferenz: https://www.dropbox.com/scl/fo/56teb9gib8pld137itie1/ABrTaqsXkMEG_EVhIVOSa-s?rlkey=s997arwnh71h5zqc7hfi870zg&st=2xxhsmbk&dl=0