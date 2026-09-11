FP-Haimbuchner/Raml zu Flughafen Linz: „Übernahme durch das Land muss Anfang einer strategischen Kurskorrektur sein“

Linz (OTS) -

Die bevorstehende Übernahme der Flughafenanteile von der Stadt Linz durch das Land Oberösterreich erfüllt eine mehrjährige Forderung der FPÖ. Der stv. Landeshauptmann und oö. FPÖ-Obmann Dr. Manfred Haimbuchner hierzu:

„Der Flughafen Linz ist eine der Lebensadern der oberösterreichischen Wirtschaftsstandorts und damit Teil der Kritischen Infrastruktur für unser Bundesland, die Übernahme ist somit aus strategischer Sicht enorm wichtig“, so Haimbuchner. Der FPÖ-Landesparteichef betont jedoch, dass es mit der Entrichtung des Kaufpreises nicht getan sei. Im Vordergrund müsse nun eine baldige Neuaufstellung bei der strategischen Ausrichtung stehen, um die Zahlen beim Passagier- und Frachtverkehr wieder anzuheben. „Insbesondere die Attraktivierung des Flughafens für private und berufliche Reisen durch den Ausbau von Direktflügen zu internationalen Drehkreuzen ist dabei von Bedeutung“, erklärt Haimbuchner.

Zwtl.: FPÖ Linz wird Verkauf im Gemeinderat zustimmen

Der Linzer Stadtrat Dr. Michael Raml begrüßt die bevorstehende Einigung ausdrücklich: „Eine Neuordnung der Beteiligungen der Stadt Linz ist dringend geboten und wurde von mir seit längerem gefordert, auch um die finanzielle Stabilität der Stadt wiederherzustellen.“

In weiterer Folge sei eine Einbeziehung von Investoren und Wirtschaft unerlässlich, um den Flughafen wieder zum Fliegen zu bringen, so Raml. Die aktuell diskutierte Airport City mit Unternehmen, Forschung, Ausbildung, Hotellerie und Aviation-Schwerpunkt sei daher ein vielversprechender Ansatz, so der FPÖ-Stadtrat. Die Attraktivierung von Regionalflughäfen sei alles andere als ein Ding der Unmöglichkeit, weist Raml mit Blick auf die Flughäfen Salzburg und Innsbruck hin. „Die touristische Komponente muss deshalb natürlich Teil einer ganzheitlichen Strategie bei der Neuausrichtung des Flughafens sein – deshalb ist auch die Linzer Tourismus-Stadträtin Lang-Mayerhofer trotz Verkaufs der Anteile der Stadt weiterhin gefordert, sich hier einzubringen“, betont Raml abschließend.