Heimische Acts an geheimen Locations: UCHE YARA, Leftovers und HVOB spielen FM4 Überraschungskonzerte

Wien (OTS) -

„FM4 Musik von hier“ lautet das Motto des Schwerpunkts von radio FM4 im Herbst 2026. Mit gleich drei FM4 Überraschungskonzerten irgendwo in Österreich hat sich der Sender genau diesem Credo verschrieben. Denn mit UCHE YARA, den Leftovers und HVOB sind gleich drei heimische Acts, die musikalisch für Furore sorgen, am Start. Wann und wo bleibt allerdings noch, wie üblich, ein Geheimnis. Denn die genauen Eckdaten des Gratis-Konzerts sind vorerst unbekannt. Um herauszufinden, wo die Künstler:innen auftreten, lohnt es sich, fleißig FM4 zu hören.

FM4 Überraschungskonzerte sind Konzerte in Österreich, ohne genaue Vorankündigung und mit freiem Eintritt. Unzählige unvergessliche Konzertabende gehen auf die FM4-Veranstaltungsreihe zurück. Bands wie Wanda, Bilderbuch, Von Wegen Lisbeth oder zuletzt OSKA waren schon Teil der zunächst geheimen Events, deren Veranstaltungsort und -zeitpunkt erst kurz zuvor genau bekanntgegeben werden. Früh informiert zu sein, ist dringend zu empfehlen, denn es gilt das „First come, first served“-Prinzip.

Eigenes Album und live mit Bilderbuch unterwegs: Das ist UCHE YARA

UCHE YARA ist Sängerin, Multiinstrumentalistin und Produzentin. Ihre Musik ist elektrisierend, emotional mitreißend und unverfälscht. Durch die Verschmelzung von Einflüssen aus Alt-Pop, R&B und Club-Sounds erschafft sie ein einzigartiges Klanguniversum, das von hypnotischer Intensität bis hin zu zarter Intimität reicht. Auf der Bühne selbst ist UCHE YARA, wenn sie nicht gerade als neue Live-Gitarristin von Bilderbuch unterwegs ist, eine One-Woman-Force aus Klang und Bewegung. Beim FM4 Überraschungskonzert wird UCHE YARA auch ihr Debütalbum „BODYSCANNER“ mit im Gepäck haben. Der wie ein Club-Album aus einer unerwarteten Perspektive anmutende Langspieler erforscht dabei die Spannung zwischen eigener Wahrnehmung und Außenbetrachtung und hinterfragt gesellschaftliche Interpretationen an das Selbst. UCHE YARA verkörpert nicht nur auf ihrem Debütalbum eine furchtlose Kreativität, sondern entfesselt diese auch auf der Bühne. Dies hat sie nicht nur auf zwei viel beachteten EPs („GOLDEN DAYS“ und „honey“) bewiesen, sondern auch mit dem Gewinn des renommierten Music Moves Europe Awards 2025.

Auch Leftovers kommen mit neuem Album zum FM4 Überraschungskonzert

Die Leftovers zählen zu den spannendsten jungen Acts aus der heimischen Szene. Leonid, Leon, Anna und Alex verbinden Punk, Grunge und Rock zu einem lauten, unmittelbaren Sound mit hohem Mitsing- und Mitspring-Faktor. Nach ersten Songs auf Englisch wechselte die Band ins Deutsche – und fand darin eine direkte, unverstellte Sprache für Themen wie Isolation, Wut, Überforderung und das Erwachsenwerden. Mit Tracks wie „Kinderzimmer“ und „Tokyo“ zeigen die Leftovers, dass Punk nicht nostalgisch sein muss: wild, gitarrenlastig und voller Energie – aber immer mit Gefühl und einer klaren eigenen Haltung. Die Leftovers werden bei dem FM4 Überraschungskonzert sogar brandneue Musik mit dabei haben, denn am 25. September erscheint das neue Album „SCHAU NICHT SO“.

Surprise-Party mit elektronischen Sounds von HVOB

Das Produzent:innen-Duo HVOB erobert seit Jahren die Welt der elektronischen Musik und hat sich dabei nicht nur durch seine Veröffentlichungen, sondern auch als Live-Act in der internationalen Musikszene etabliert. Hinter HVOB stecken eigentlich Anna Müller und Paul Wallner. Gemeinsam komponieren und produzieren sie Musik und sind verantwortlich für den einzigartigen Sound von HVOB.

HVOB spielen ausverkaufte Tourneen in Nord-, Mittel- und Südamerika, Asien, Europa und Südafrika und sind auf vielen renommierten Festivals der Welt aufgetreten – von einer Headliner-Show beim Sónar Barcelona und Clockenflap in Hongkong bis hin zu Burning Man, Primavera und Fuji Rock in Japan. Außerdem haben sie einen BBC Essential Mix, mehrere Boiler Rooms und ein Cercle-Set in Mexiko aufgenommen. Nach fünf Studioalben und einem Live-Album erreicht das internationale Elektronik-Duo HVOB mit der Tour „THE SILVER CAGE“ einen neuen künstlerischen Zyklus seiner Musik.

„FM4 Musik von hier“ – Der Herbst im Zeichen der heimischen Szene

Anlässlich des 25. Jubiläums des Soundparks widmet radio FM4 den Herbst 2026 unter dem Motto „FM4 Musik von hier“ der österreichischen Musikszene. Mit rund 40 Prozent heimischer Musik im Programm, exklusiven Covers, einer Bibiza-Radiodokumentation, einem Round Table zur Musikwirtschaft und der Berichterstattung vom Waves Vienna stärkt FM4 etablierte Acts ebenso wie Newcomer:innen.

Auch abseits von Radio und Online setzt FM4 auf österreichische Künstler:innen: Drei Überraschungskonzerte an geheimen Locations in Österreich, die FM4-Unlimited-Partys in Steyr und im Wiener Prater sowie eine Private Session mit Endless Wellness bringen heimische Musik zu Fans im ganzen Land. Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, spielt FM4 schließlich 24 Stunden lang „Homegrown Music“ und präsentiert zahlreiche Live-Sessions österreichischer Acts im Studio.

Hier können sich alle Interessierten zum Newsletter anmelden: https://fm4.orf.at/story/ueberraschungskonzerte-100. Mehr Infos zum FM4-Schwerpunkt sind abrufbar auf https://fm4.orf.at/story/FM4-Musik-von-hier-Schwerpunkt-25-Jahre-Soundpark100.