  • 11.09.2026, 11:22:02
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„Das Gespräch“ zum Thema „Streit um den Islam: Zwischen Integration und Verbot“

Am 13. September um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Vural, Shetty und islamischer Influencerin Nur El-Huda Chehade

Wien (OTS) - 

Vom Kopftuchverbot bis zu einem Verbot des politischen Islam. Die Debatte ist aufgeheizt, die Fronten verhärtet, im Mittelpunkt steht zugespitzt die Frage: Wie viel Islam toleriert unsere Gesellschaft, die Politik und wo soll der Staat rote Linien ziehen? Wo endet Toleranz, wo beginnt Extremismus und wird in all diesen Debatten die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft des Landes unter Generalverdacht gestellt? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 13. September 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit dem Vorsitzenden der Islamischen Glaubensgemeinschaft IGGÖ, Ümit Vural, der das Kopftuchverbot für unter 14-jährige Mädchen an Schulen bekämpfen will, mit NEOS-Klubobmann Yannick Shetty, der das Verbot verteidigt und strengere Integrationsregeln fordert, sowie mit der muslimischen Influencerin Nur El-Huda Chehade, die nach Ablegen ihres Kopftuchs Morddrohungen erhielt.

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