- 11.09.2026, 11:16:02
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- OTS0067
Martha Schultz, Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, im Ö1-„Journal zu Gast“ am 12. September
Die Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, Martha Schultz, ist am Samstag, dem 12. September 2026, bei Maria Kern „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr in Österreich 1.
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