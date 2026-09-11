- 11.09.2026, 11:13:02
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- OTS0065
GRÜNE — TERMINE
Von 12. bis 19. September
Samstag, 12. September
15:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler besucht das ernte.dank.festival am Wiener Heldenplatz
Ort: Heldenplatz, 1010 Wien
Mittwoch, 16. September
16:30 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler und Stv.-Klubobmann Werner Kogler nehmen am Festakt zu 200 Jahre Wiener Stadttempel teil
Ort: Seitenstettengasse 4, 1010 Wien
Donnerstag, 17. September
18:15 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer nimmt am 4GAMECHANGERS NEXT teil
Ort: Meinls Rösthalle, Julius-Meinl-Gasse 3-7, 1160 Wien
Freitag, 18. September
15:30 Uhr: Stv.-Bundessprecherin Alma Zadić besuch das Josefstädter Straßenfest
Ort: Josefstädter Straße, 1080 Wien
17:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler besucht das Straßenfest der Grünen Neubau anlässlich ihrer 25 Jahr Feier
Ort: Siebensternplatz , 1070 Wien
Samstag, 19. September
11:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler besucht den Innenhofflohmarkt in Margareten.
Ort: Margareten, 1050 Wien
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Die Grünen
E-Mail: [email protected]
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