  • 11.09.2026, 11:13:02
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  • OTS0065

GRÜNE — TERMINE

Von 12. bis 19. September

Wien (OTS) - 

Samstag, 12. September

15:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler besucht das ernte.dank.festival am Wiener Heldenplatz

Ort: Heldenplatz, 1010 Wien

Mittwoch, 16. September

16:30 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler und Stv.-Klubobmann Werner Kogler nehmen am Festakt zu 200 Jahre Wiener Stadttempel teil

Ort: Seitenstettengasse 4, 1010 Wien

Donnerstag, 17. September

18:15 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer nimmt am 4GAMECHANGERS NEXT teil

Ort: Meinls Rösthalle, Julius-Meinl-Gasse 3-7, 1160 Wien

Freitag, 18. September

15:30 Uhr: Stv.-Bundessprecherin Alma Zadić besuch das Josefstädter Straßenfest

Ort: Josefstädter Straße, 1080 Wien

17:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler besucht das Straßenfest der Grünen Neubau anlässlich ihrer 25 Jahr Feier

Ort: Siebensternplatz , 1070 Wien

Samstag, 19. September

11:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler besucht den Innenhofflohmarkt in Margareten.

Ort: Margareten, 1050 Wien

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