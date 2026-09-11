Österreich stärkt die Finanzierung von Energieeffizienz: Nationaler Hub startet im Oktober

Wien (OTS) -

Der österreichische National Hub der European Energy Efficiency Financing Coalition (EEEFC) nimmt am 9. Oktober seine Arbeit auf. 26 Institutionen aus Finanzwirtschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft werden gemeinsam an Lösungen zur Mobilisierung privater Investitionen in Energieeffizienz arbeiten.



Anfang Oktober startet mit dem österreichischen Hub der EEEFC eine neue nationale Plattform, um die Finanzierung von Energieeffizienz gemeinsam mit zentralen Marktakteuren voranzutreiben und zusätzliche private Investitionen für die Energiewende zu mobilisieren. Der Hub wird unter der Führung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) in Kooperation mit dem Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) aufgebaut.



Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig: „Der effiziente Umgang mit Energie ist ein vernünftiger und wichtiger Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Im Gebäudebereich wollen wir mit mehr privaten Investitionen die Sanierungsquote weiter erhöhen und damit den Energieverbrauch sowie die Treibhausgasemissionen reduzieren. Dazu leisten sowohl große Finanzunternehmen als auch KMU, die das Rückgrat unserer Wirtschaft sind, einen wichtigen Beitrag. Mit dem nationalen Hub vernetzen wir alle Beteiligten noch besser und erleichtern Finanzierungslösungen für mehr Energieeffizienz.“



Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner: „Energiewende und Klimaschutz können auf Dauer nicht allein über immer neue Förderungen aus öffentlichen Budgets finanziert werden. Wenn wir die notwendigen Investitionen in unserem Energiesystem und im Gebäudebestand stemmen wollen, müssen wir privates Kapital deutlich stärker mobilisieren. Gerade im Gebäudebereich liegt darin eine große wirtschaftliche Chance: Investitionen in thermische und energetische Sanierungen senken den Energieverbrauch, machen Gebäude widerstandsfähiger gegenüber veränderten klimatischen Bedingungen und schaffen zugleich hohe Wertschöpfung und Beschäftigung in Österreich. Entscheidend ist deshalb, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass privates Kapital rascher in sinnvolle und wirtschaftlich tragfähige Projekte fließen kann.“



Gemeinsame europäische Plattform für mehr Energieeffizienzinvestitionen

Die EEEFC ist eine auf der Energieeffizienzrichtlinie (EED III) basierende Initiative. Ziel ist es, durch eine europaweite Austausch- und Stakeholderplattform günstige Rahmenbedingungen für Energieeffizienzinvestitionen zu schaffen und damit die für die europäischen Emissionsreduktionsziele erforderlichen privaten Finanzmittel zu mobilisieren. Die Initiative bringt die Europäische Kommission, die Mitgliedstaaten sowie Vertreterinnen und Vertreter von Finanzinstitutionen und der Industrie auf mehreren Ebenen zusammen. In den Mitgliedstaaten werden derzeit nationalen Hubs aufgebaut, die die europäische Zusammenarbeit auf die jeweiligen nationalen Gegebenheiten übertragen, sektor- und länderspezifische Finanzierungshemmnisse überwinden und entsprechende Finanzierungslösungen entwickeln sollen.



Österreichischer Hub mit Fokus auf Gebäude-Sektor und KMU-Sektor

In Österreich wurden die 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mittels öffentlichem Call for Interest aus über 70 Bewerbungen ausgewählt; ergänzend wurden relevante öffentliche Institutionen zur Mitwirkung eingeladen. Bei der Auswahl wurde neben Expertise und zeitlicher Verfügbarkeit auf eine ausgewogene Zusammensetzung mit Vertreter aus Finanzindustrie, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft geachtet. Neben ein- bis zweimal jährlich stattfindenden Treffen des Hubs werden zwei thematische Arbeitsgruppen zu den Themenschwerpunkten der Energieeffizienz-Finanzierung im Gebäudesektor sowie im KMU-Sektor aufgesetzt. Die Arbeitsgruppen werden durch die von der Europäischen Kommission bereitgestellten National Experts RENOWAVE.AT eG für den Gebäudesektor und e7 GmbH für den KMU-Sektor geleitet.



Beitrag zur Umsetzung der österreichischen Green Finance Agenda

Der nationale Hub leistet auch einen Beitrag zur Umsetzung der österreichischen Green Finance Agenda, die Maßnahmen und Handlungsfelder für die Skalierung nachhaltiger Finanzinstrumente und die Mobilisierung klimafreundlicher Investitionen definiert. Der Hub übernimmt eine wichtige Brückenfunktion zwischen nationalen Stakeholder aus dem Finanzsektor, Realwirtschaft, Wissenschaft, Sozialpartner und Zivilgesellschaft und ermöglicht durch seine Einbettung in die europäische Kooperation den Austausch von Wissen und Erfahrungen über Österreich hinaus.



Die Liste der ausgewählten Mitglieder finden Sie auf der Website des BMLUK.