FPÖ-Fiedler: „Welche Schule wir heute zulassen, entscheidet über das Österreich von morgen“

Sankt Pölten (OTS) -

„Die erste Schulwoche muss eine Woche der Klarheit sein: Wer in Österreich lebt, muss unsere Sprache lernen, unsere Regeln achten und unsere Kultur respektieren. Integration bedeutet nicht, dass sich Österreich an jede neue Parallelgesellschaft anpasst“, erklärt FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler anlässlich des aktuellen ÖIF-Factsheets „Schule und Integration 2026“.

Die Zahlen zeigen Handlungsbedarf: Im Schuljahr 2024/25 wurden in NÖ 4.729 Volksschüler aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse als außerordentliche Schüler geführt. Das entspricht 6,8 Prozent aller Volksschüler in NÖ (Vergleich: Wien fast 20 %).

Österreich müsse endlich darüber sprechen, wie das Land in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren aussehen soll. „Wir haben eine reichhaltige und schützenswerte Kultur. Eine Gesellschaft braucht bei aller persönlichen Verschiedenheit eine gemeinsame Sprache, verbindliche Regeln und ein klares Wertegerüst. Wer dauerhaft bei uns leben will, muss bereit sein, Teil dieser Gesellschaft zu werden“, so Fiedler.

Klare Forderungen der FPÖ Niederösterreich

Dabei gehe es auch um sichtbare Zeichen bewusster Abgrenzung. Das ab diesem Schuljahr geltende Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren sei deshalb ein wichtiger Schritt: „Das Kopftuch bei unmündigen Mädchen steht nicht für gelungene Integration, sondern für religiöse Abgrenzung und gesellschaftliche Unterordnung.“

Die FPÖ fordert verpflichtende Sprachstandsfeststellungen spätestens im Alter von vier Jahren, tägliche Deutschförderung im Kindergarten, verbindliche Standards vor dem Übertritt in den Regelunterricht sowie die konsequente Einbindung der Eltern. „Unser Ziel ist keine Ansammlung abgeschotteter Parallelgesellschaften, sondern ein selbstbewusstes Österreich mit gemeinsamer Sprache, gemeinsamen Regeln und einer klaren Zukunft für unsere Kinder“, so Fiedler abschließend.