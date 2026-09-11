  • 11.09.2026, 11:09:02
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FPÖ – Guggenbichler: „Verkehrschaos bleibt, Schulwegsicherheit wird vernachlässigt“

Neues Verkehrskonzept rund um den Aumannplatz verschärft bestehende Probleme statt sie zu lösen

Wien (OTS) - 

Das neue Verkehrskonzept für den Aumannplatz bestätigt aus Sicht der Währinger Freiheitlichen die bisherigen Befürchtungen. „Das Konzept folgt den Vorstellungen von SPÖ und Grünen, die Probleme der Anrainer und Verkehrsteilnehmer werden aber nicht gelöst“, kritisiert LAbg. Udo Guggenbichler, Obmann der Währinger Freiheitlichen.

Bei der Schulwegsicherheit bleiben weiterhin Lücken: In der Gentzgasse fehlen sichere Zebrastreifen. Gleichzeitig entsteht bei der Kreuzung Währinger Straße/Klostergasse eine neue Konfliktsituation zwischen Radfahrern und KFZ. Auch die geplanten Einbahnregelungen lösen das Verkehrsproblem nicht, sondern verlagern den Verkehr in andere Straßenzüge. „Das Verkehrschaos wird damit nicht beseitigt, sondern nur verschoben“, so Guggenbichler.

Kritisch sieht die FPÖ zudem die geplante Sperre der stadteinwärtsführenden Fahrbahn in der Währinger Straße zwischen Klostergasse und Vinzenzgasse. Die genauen Kosten liegen zwar noch nicht vor, für die Umgestaltung ist jedoch mit Kosten von rund 3,5 Millionen Euro zu rechnen. 27 neue Bäume sind vorgesehen. „Wir sind gegen die Fußgängerzone und die damit verbundene Sperre. Eine Aufwertung des Norbert-Liebermann-Parks unterstützen wir hingegen ausdrücklich“, betont Guggenbichler.

Der Widerstand der Bevölkerung ist groß: Rund 2.600 Menschen haben die Petition bereits unterschrieben, rund 100 Personen demonstrierten gegen die Pläne. Auch Autofahrer im Stau signalisierten ihre Unterstützung.

„SPÖ und Grüne sollten endlich auf die Währinger hören. Wir brauchen mehr Schulwegsicherheit, weniger Stau und eine vernünftige Verkehrslösung – statt Millionen auszugeben und die Probleme nur zu verlagern“, so Guggenbichler abschließend.

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