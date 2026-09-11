Nach heißestem Sommer der Messgeschichte: Vier Gemeinden zeigen, wie lebendige Ortskerne Klima und Boden schützen

Wien (OTS) -

Neuer Film porträtiert vier Gemeinden und ihre Wege zu Bodenschutz und lebendigen Zentren – Österreich-Tour startet am 11. September in Seeham – Unterstützung von Valerie Huber und Paul Pizzera



Österreich erlebte 2026 den heißesten Sommer der Messgeschichte. Die Durchschnittstemperatur lag laut GeoSphere Austria um 2,6 Grad über dem Klimamittel 1991–2020, österreichweit fiel rund ein Drittel weniger Niederschlag. Für Gemeinden wird damit eine ganz praktische Frage immer dringlicher: Wie können Ortszentren auch bei zunehmender Hitze und Trockenheit lebenswert bleiben, ohne dafür immer mehr Boden zu verbauen? Gefragt sind mehr Grün und Schatten, weniger versiegelte Flächen und die bessere Nutzung bestehender Gebäude und Flächen statt neuer Bebauung am Ortsrand.



Genau an diesem Punkt setzt das vom BMLUK finanzierte Projekt „KERNSTÜCK – Ortskernrettung und Bodenschutz in Gemeinden“ an. Der daraus entstandene 75-minütige Film feiert im Rahmen der Österreich-Tour seine Premiere und zeigt anhand von vier österreichischen Gemeinden, wie eng Bodenschutz, Klimaanpassung und Ortskernbelebung miteinander verbunden sind – und welche konkreten Handlungsmöglichkeiten Gemeinden haben. Der Film zeigt dabei nicht nur, was gelungen ist, sondern vor allem, wer Veränderung möglich macht und was diese Menschen antreibt.



„Lebendige Ortskerne, mehr Grün- und Schattenflächen, das Nutzen bestehender Gebäude und weniger versiegelte Flächen machen unsere Gemeinden fit für die Herausforderungen des Klimawandels – und sie erhöhen die Lebensqualität der Menschen. KERNSTÜCK zeigt, dass es viele unterschiedliche Wege gibt, Gemeinden klimafit zu machen. Vor allem zeigt der Film eindrucksvoll, wie engagierte Menschen vor Ort positive Veränderungen bewirken“, so Umwelt- und Klimaschutzminister Norbert Totschnig.



„KERNSTÜCK will nicht die eine perfekte Lösung präsentieren. Wir wollen zeigen, was Gemeinden konkret tun können – auch wenn Geld knapp ist, Interessen aufeinandertreffen oder die Ausgangslage schwierig ist. Entscheidend ist, vorhandene Spielräume zu erkennen und zu nutzen sowie in enger Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort an Lösungen zu arbeiten“, betont DI Dr.in Ulrike Feichtinger, Projektleiterin beim Klimabündnis / Bodenbündnis Österreich.



KERNSTÜCK geht auf Tour

Die Österreich-Tour startet am 11. September 2026 in Seeham. In den vier porträtierten Gemeinden Seeham, Zellerndorf, Gallneukirchen und Villach wird der Film öffentlich gezeigt und anschließend mit den handelnden Personen vor Ort diskutiert. Weitere Vorführungen finden in Baden und Raiding statt. Der Film kann darüber hinaus über das Klimabündnis für Veranstaltungen in weiteren Gemeinden angefragt werden.



„Die KERNSTÜCK-Tour bringt die Beispiele dorthin, wo Veränderung passiert: in die Gemeinden. Wir wollen zeigen, dass Ortskernbelebung, Klimaanpassung und Bodenschutz ganz konkret zusammengedacht werden können – und Gemeinden ermutigen, aus den Erfahrungen anderer für den eigenen Ort zu lernen“, sagt Feichtinger.



Die vier porträtierten Gemeinden zeigen unterschiedliche Wege im Umgang mit Klimawandel und Flächenverbrauch: von der klimaangepassten Gestaltung öffentlicher Räume über die Nutzung bestehender Gebäude und Brachflächen bis zu Verkehrsberuhigung, Entsiegelung, Leerstandsnutzung und bodenschonender Raumordnung. So unterschiedlich die Ausgangslagen sind, die gemeinsame Erkenntnis lautet: Ortskernbelebung, Bodenschutz und Klimaanpassung können Hand in Hand gehen – und gleichzeitig die Lebensqualität erhöhen.



Prominente Unterstützung für KERNSTÜCK

Auch prominente Stimmen tragen die Botschaft des Projekts weiter. Schauspielerin Valerie Huber unterstützt KERNSTÜCK und macht auf die Bedeutung eines verantwortungsvollen Umgangs mit Boden aufmerksam:



„Filme wie Kernstück sind gerade jetzt essenziell. Wir unterschätzen, wie entscheidend gesunde Böden für unsere Zukunft sind. Der Film zeigt eindrucksvoll, dass Klimaschutz und Klimaanpassung nicht nur im großen Stil stattfinden müssen – sondern direkt vor unserer Haustür beginnen und im Kleinen gedeihen. Kernstück macht Hoffnung, zeigt konkrete Lösungswege auf und lädt dazu ein, selbst aktiv zu werden. Absolut am Puls der Zeit und sehr empfehlenswert!“, betont Valerie Huber.



Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält die Initiative durch eine Kooperation mit Paul Pizzera, der mit einem eigenen Video auf das Thema Bodenschutz und die Bedeutung unserer Böden aufmerksam macht: https://www.instagram.com/reel/DdEi3m5Mozf/



Tourtermine

11. September 2026, 20:00 – Seeham, Salzburg.

15. September 2026, 18:30 – Zellerndorf, Niederösterreich

24. September 2026, 18:30 – Gallneukirchen, Oberösterreich

7. Oktober 2026, 16:00 – Baden, Niederösterreich

16. Oktober 2026, 19:00 – Villach, Kärnten

4. November 2026, 18:00 – Raiding, Burgenland

Fotomaterial:

Fotos der Projektleiterin sowie Eindrücke aus dem Film aus den verschiedenen Gemeinden finden sich unter: https://flic.kr/s/aHBqjD4wBe

©: Filmteam Kernstück bzw. Klimabündnis Österreich



Weitere Informationen:

KERNSTÜCK ist ein Projekt des Klimabündnis Österreich/Bodenbündnis Österreich, finanziert durch Mittel des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK).



KERNSTÜCK Projektinformation: https://www.bodenbuendnis.at/kernstueck/

KERNSTÜCK Tourtermine: https://www.bodenbuendnis.at/kernstueck-tour/