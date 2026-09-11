3.10.: Die 26. ORF-Lange Nacht der Museen im KHM-Museumsverband

Wien (OTS) -

Am Samstag, dem 3. Oktober findet von 18 Uhr bis Mitternacht zum bereits 26. Mal die ORF-Lange Nacht der Museen in ganz Österreich statt. Der KHM-Museumsverband war von Anfang an mit dabei. Auch 2026 bieten das Kunsthistorische Museum, die Sammlungen in der Neuen Hofburg und das Weltmuseum Wien ein umfangreiches Programm an; in Tirol öffnet Schloss Ambras Innsbruck seine Pforten für alle kunstsinnigen Nachtaktiven.

Vielfalt im Kunsthistorischen Museum

Die Vielfalt der Sammlungen des Kunsthistorischen Museums mit Objekten aus fünf Jahrtausenden macht das Haus am Burgring zu einem der bedeutendsten Museen der Welt.



Zur Langen Nacht der Museen bietet sich den Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit, Vertrautes neu zu entdecken, denn die Gemäldegalerie des KHM präsentiert sich mit einem frischen Blick auf ihre italienischen Meister*innen. Die neu gehängten Säle eröffnen ungewohnte Perspektiven auf bekannte Meisterwerke von Tizian bis Caravaggio. Zugleich rücken weniger bekannte Werke aus dem Depot und frisch restaurierte Gemälde aus der Werkstatt ins Rampenlicht – darunter zwei monumentale Gemälde von Giovanni Battista Tiepolo.

„Wie spät ist es?“ Ein Blick aufs Smartphone reicht heute aus. Vor 1.800 Jahren benötigten Reisende für die Bestimmung der Zeit sowohl Sonne als auch ausgeklügelte Technik. In der neunten Ausgabe der Sonderpräsentation Vitrine EXTRA – U(h)rknall – Mit einer römischen Taschensonnenuhr auf Reisen – stellt die Antikensammlung einen nur vier Zentimeter großen außergewöhnlichen Zeitmesser aus Bronze vor. Weltweit sind nur wenige Exemplare dieser frühen „Smartwatch“ erhalten, die nicht nur praktischer Reisebegleiter, sondern vermutlich auch ein antikes Statussymbol war.



Kopf und Kragen. Münzen machen Mode im Münzkabinett präsentiert knapp 200 Münzporträts und zeigt Fashion und Lifestyle aus über 2.400 Jahren. Die kleinen Porträts prägten durch ihre massenhafte Verbreitung das Bild ihrer Zeit und waren ein machtvolles Medium der Selbstdarstellung. Frisuren, Kronen, Hüte und Krägen zeugen von Status und Stilbewusstsein – und machten manche Herrscherinnen und Herrscher zu Trendsetterinnen und Trendsettern.

Führungen durch das Münzkabinett werden um 19.30 und 21.30 Uhr angeboten.



Die Kunstvermittlerinnen und -vermittler bieten durch alle Sammlungen des Kunsthistorischen Museums – von der Gemäldegalerie über die Kunstkammer, das Münzkabinett bis zur Antikensammlung und Ägyptisch-Orientalischen Sammlung – von 19 bis 23 Uhr alternierend Highlight-Führungen in deutscher und englischer Sprache an.

Führungen durch die Antikensammlung werden um 19, 20 (englischsprachig), 21 und 22 Uhr angeboten.

Für das junge Publikum stehen die Kinderführungen „Mutig, stark und... planlos? – Heldinnen und Helden der Antike (19 Uhr, Antikensammlung) und „Jetzt wird’s wild! Tiere, Monster, Fabelwesen“ (20 Uhr, Gemäldegalerie) auf dem Programm. Außerdem gibt es wieder das beliebte OffeneAtelier (von 18 bis 20 Uhr) für Klein und Groß.

Das Café-Restaurant in der Kuppelhalle ist den ganzen Abend lang geöffnet und lädt zur kleinen Stärkung zwischendurch ein.

Das komplette Programm im Kunsthistorischen Museum finden Sie hier.

Geschichte live erleben – in den Sammlungen in der Neuen Hofburg

Nur einmal im Jahr, nämlich während der ORF-Langen Nacht der Museen, bietet sich ein ganz besonderes Erlebnis in der Neuen Hofburg: Besucherinnen und Besucher können an diesem Abend ohne Einschränkung über die prachtvolle Prunkstiege des historischen Gebäudes und durch alle dort ansässigen Museen und Sammlungen flanieren: Vom Haus der Geschichte Österreich über das Ephesos Museum, die Hofjagd- und Rüstkammer und die Sammlung alter Musikinstrumente bis ins Weltmuseum Wien – und/oder in die andere Richtung. Tausende Jahre voll spannender Geschichte(n) erwarten Sie!

Die Sammlung alter Musikinstrumente verwahrt und präsentiert weltweit bedeutende Renaissance- und Barockinstrumente. In der ORF-Langen Nacht der Museen werden um 18.30 und 20 Uhr Führungen durch diese Sammlung angeboten.

Außerdem werden ausgewählte Instrumente an diesem Abend wieder zum Klingen gebracht. Unter dem Motto „Am Ufer der Seine“ entführt das Consort of Severall Friends – dazu zählen Aliona Pietrowskaja (Violine), Eva Münzberg (Viola da gamba) und Sonja Leipold (Cembalo) – mit Kammermusik von Jean-Baptiste Senaillé, Élisabeth Jacquet de La Guerre, Jacques Morel und François Francoeur ins Paris um 1700.

19.30 und 21 Uhr: Am Ufer der Seine – Konzerte mit dem Consort of Severall Friends (ca. 30 Minuten), Saal IX

18.30 und 20 Uhr: Führungen in der SAM

Im Ephesos Museum präsentieren sich Größe und Glanz des antiken Ephesos. Führungen zu den Highlights gibt es um 19.00 und 20.30 Uhr.

Die Hofjagd- und Rüstkammer zeigt prächtige Rüstungen und Prunkwaffen und bietet um 19.30 und 21 Uhr Führungen, in denen Rüstungen berühmter Herrscher und prunkvolle Waffen vorgestellt werden. Außerdem ist die Gruppe Dreynschlag wieder mit von der Partie, die Repliken von Rüstungen und Waffen präsentieren und Einblicke in die Sach- und Alltagskultur des 15. Jahrhunderts geben.

19 bis 23 Uhr: Rüstungs- und Waffendisplay (Repliken) in der Hofjagd- u. Rüstkammer

19 und 22 Uhr: Show & Tell (Speziell auch für Kinder geeignet)

Das komplette Programm in der Neuen Hofburg finden Sie hier.

Sammlungen, Erinnerung und Gegenwart – Weltmuseum Wien

Im Weltmuseum Wien begegnet das Publikum über 3.000 Objekten, die als Botschafter und Geschichtenerzähler aller Kontinente präsentiert werden. Sie berichten von ihren ursprünglichen Eigentümerinnen und Eigentümern und unter welchen Umständen sie ihren Weg in das Museum gefunden haben.

Überblicksführungen um 19.00, 20.30 und 21.15 Uhr bringen die Highlights des Weltmuseums Wien näher.

Die Sonderausstellung Blutregen. Fotografie und Waffenhandel untersucht anhand historischer Fotografien und Objekte sowie zeitgenössischer Kunstwerke das Zusammenspiel von Waffenhandel und Fotografie und beleuchtet die gesellschaftlichen Auswirkungen bewaffneter Gewalt.

Kurzführungen durch diese Ausstellung finden um 19.45 und 22.00 Uhr statt.

Verborgene Geschichten. Schätze aus den Sammlungen präsentiert selten gezeigte Objekte aus dem Depot und richtet den Blick auf ihre kulturellen Bedeutungen, historischen Wege und die laufende Forschungsarbeit.



Die Pop-up-Ausstellung Ishír. Lebendige Erinnerung aus Paraguay verbindet historische Fotografien und Objekte aus der Sammlung des italienischen Fotografen und Ethnografen Guido Boggiani mit den Stimmen von Ishír-Nachfahr*innen aus Paraguay und fragt nach Erinnerung, Repräsentation und dem Umgang mit Sammlungsbeständen.

Der Kreativität freien Lauf lassen können Kinder (ab 8 Jahren) und Erwachsene im Offenen Atelier. Hier sind alle eingeladen, anlässlich des mexikanischen Día de Muertos gemeinsam Taschen zu basteln

19 bis 21 Uhr, Come and Go

Auch Tanzbegeisterte kommen wieder auf ihre Kosten: Um 21 Uhr lädt das Weltmuseum Wien ein, direkt vor dem Museum den indonesischen Line Dance Tari Poco Poco zu lernen - Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, nur die Lust am Tanzen! Nur bei Schönwetter!

Das komplette Programm im Weltmuseum Wien finden Sie hier.

DAS BLUT DER MEDUSA auf Schloss Ambras Innsbruck

Schloss Ambras in Innsbruck zählt zu den schönsten Sehenswürdigkeiten Österreichs. Das Schloss war eine Liebesgabe von Erzherzog Ferdinand II. an die nicht standesgemäße „schöne Welserin“ Philippine – für sie ließ er Schloss Ambras zum prachtvollen Renaissanceschloss ausbauen.

Geheimnisvolle Meereswelten, antike Mythen und eine der bedeutendsten Korallensammlungen der Welt: Mit der Sonderpräsentation „DAS BLUT DER MEDUSA. Die Korallen von Schloss Ambras“ lädt das Team in Ambras Innsbruck zu einer außergewöhnlichen Entdeckungsreise zwischen Kunst, Natur und Klimageschichte ein.

Um 20 und 21 Uhr finden Familienführungen durch diese vielfältige Ausstellung statt.

Kinder können bei den Führungen Harry Potter und die Kammern von Ambras viele Parallelen zur Welt des Zauberlehrlings im Schloss Ambras entdecken (19.30 und 20.30 Uhr).

Die Ambraser Highlights-Führungen laden zum Staunen über die eindrucksvolle Kunst- und Wunderkammer, den einzigartigen Spanischen Saal, die Rüstkammern und das original erhaltene Bad der Philippine Welser ein (21.30 und 22.30 Uhr).

Das komplette Programm auf Schloss Ambras Innsbruck finden Sie hier.

TICKETS:

Ꞓ 19 / ermäßigt Ꞓ 16 (für Schüler*innen, Studierende, Senior*innen, Menschen mit Behinderungen, Präsenzdiener und Ö1-Club-Mitglieder).

Der Eintritt für Kinder bis 12 Jahre ist frei.

Tickets sind an allen Museumskassen des KHM-Museumsverbands erhältlich sowie unter https://langenacht.orf.at/info

Der KHM-Museumsverband gilt als bedeutendste museale Wissenschafts- und Forschungseinrichtung Österreichs. Der Verband umfasst das Kunsthistorische Museum, das Weltmuseum Wien, das Theatermuseum, und die weiteren Standorte Kaiserliche Schatzkammer, Kaiserlichen Wagenburg, Theseustempel im Volksgarten und Schloss Ambras bei Innsbruck. Der KHM-Museumsverband ist einer der größten Museumsverbände Europas und vereint ein einzigartiges Spektrum an Kunst- und Kultursammlungen von der Antike bis zur Gegenwart, von europäischer bis außereuropäischer Kunst.

ORF-Lange Nacht der Museen

26. ORF-Lange Nacht der Museen im Kunsthistorischen Museum, Weltmuseum Wien und auf Schloss Ambras Innsbruck

Datum: 03.10.2026, 18:00 Uhr - 03.10.2026, 23:59 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Kunsthistorisches Museum

Maria Theresien-Platz

1010 Wien

Österreich