Aviso PK Grüne Wien 15.9.: Ausblick auf den politischen Herbst - Grüne Schwerpunkte und Kampagnen

Wien (OTS) -

Thema: Die Grünen Wien präsentieren ihre Schwerpunkte und Kampagnen für den Herbst.



Pressekonferenz mit:

Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien

Peter Kraus, Parteivorsitzender Grüne Wien



Zeit: Dienstag, 15. September 2026, 11:00 Uhr

Ort: Grüner Klub im Rathaus, Sitzungszimmer 106, 1010 Wien



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!