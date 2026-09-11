- 11.09.2026, 10:38:03
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Aviso PK Grüne Wien 15.9.: Ausblick auf den politischen Herbst - Grüne Schwerpunkte und Kampagnen
Thema: Die Grünen Wien präsentieren ihre Schwerpunkte und Kampagnen für den Herbst.
Pressekonferenz mit:
Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien
Peter Kraus, Parteivorsitzender Grüne Wien
Zeit: Dienstag, 15. September 2026, 11:00 Uhr
Ort: Grüner Klub im Rathaus, Sitzungszimmer 106, 1010 Wien
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at
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