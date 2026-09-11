  • 11.09.2026, 10:36:32
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SPÖ-Seltenheim: „Kickl feiert mit Rechtsaußen-Riege FPÖ-Geburtstag, Steuerzahler*innen müssen dafür blechen“

Polizeieinsatz rund um FPÖ-Geburtstagssause in Wiener Innenstadt kostete über 100.000 Euro – „Kickl und Co. packeln mit rechtem Rand und verhöhnen die Menschen in Österreich“

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim übt heute, Freitag, scharfe Kritik an den enormen Kosten für die FPÖ-Geburtstagsfeier am Wiener Stephansplatz. Mehr als 100.000 Euro hat allein der Polizeieinsatz für Kickls blaue Selbstinszenierung mit seinen Freunden vom rechten Rand gekostet. „Das ist an Unverschämtheit kaum zu überbieten: Kickl rollt Weidel, Orbán und Wilders den blauen Teppich aus, lässt sich mit der internationalen Rechtsaußen-Riege feiern und die heimischen Steuerzahler*innen dürfen für die Sause in exklusiver Lage blechen. Über 100.000 Euro für Kickls Schaulaufen mit Demokratie-Gefährdern und Europa-Feinden zeigen, was von den großen Sprüchen der FPÖ über Sparsamkeit übrigbleibt. Kickl und seine Rechtsaußen-Freunde lassen die Sektkorken knallen, die Allgemeinheit zahlt“, so Seltenheim, für den klar ist: „Kickl und Co. packeln mit dem rechten Rand und verhöhnen dabei die Menschen in Österreich. Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen!“ **** (Schluss) ls/mb

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