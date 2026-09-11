JUNOS Studierende: "Frau Holzleitner, sind Sie noch da?"

Wien (OTS) -

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Die Einigung über die Finanzierung der Universitäten wurde von SPÖ-Wissenschaftsministerin Holzleitner nach den Protesten im Mai auf Herbst vertagt. "An vielen Universitäten sind die Studierenden bereits ins nächste Semester gestartet. Wie es um die Finanzierung ihres Studiums bestellt ist und ob Leistungskürzungen auf sie warten, darüber wird seitens des Ministeriums nicht klar kommuniziert", macht Lorenzo Friedli, Bundesvorsitzender der JUNOS Studierenden, deutlich. "Das Mindeste wäre die Offenlegung der Zahlen und Transparenz über die geplanten Maßnahmen."

"Wer mehr als das Mindeste möchte und genug vom roten Versteckspiel hat, der findet mit den JUNOS Studierenden eine starke Stimme für echte Reformen. Nur wir sagen Ja zu einer nachhaltigen Hochschulfinanzierung, die nicht nur vom Staat abhängt", betont Friedli. "Es braucht weniger Verwaltung und weniger Wildwuchs im Studienangebot, dafür mehr Effizienz und die Einwerbung privater Drittmittel. Der Abbau bürokratischer Hürden und steuerliche Anreize wären einfache Sofortmaßnahmen, um mehr Spenden von Unternehmen und Stiftungen zu mobilisieren. Der liberale Weg führt weg von Leistungskürzungen für Studierende und hin zu Elitunis für alle!"