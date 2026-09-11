Fast 230.000 Besucherinnen und Besucher beim Theaterfest Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Mit einer ausgesprochen erfreulichen Bilanz geht die Saison 2026 des Theaterfest Niederösterreich zu Ende: Fast 230.000 Besucherinnen und Besucher erlebten von Anfang Juni bis Ende August die insgesamt 411 Vorstellungen der Theaterfest-Bühnen. Damit konnte das Theaterfest Niederösterreich trotz eines Spielorts weniger gegenüber dem Vorjahr sogar ein leichtes Besucherplus erzielen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum starken Theatersommer: „Fast 230.000 Menschen im Theater, in der Oper, im Musical oder bei einer Operette: Diese beeindruckende Bilanz zeigt, wie stark das Theaterfest Niederösterreich beim Publikum verankert ist. Die Bühnen in unseren Regionen stehen für kulturelle Vielfalt, hohe Qualität und gelebte kulturelle Nahversorgung. Mein Dank gilt allen Künstlerinnen und Künstlern sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor und hinter den Bühnen, die mit großem Engagement für unvergessliche Theatererlebnisse sorgen. Besonders erfreulich ist, dass das Theaterfest trotz eines Spielorts weniger heuer sogar ein leichtes Besucherplus erzielen konnte. Das ist ein starkes Zeichen für die Qualität und Attraktivität des Theaterfestes und für die große Begeisterung des Publikums auf Kultur.“

An 19 Festspielorten standen heuer 22 Produktionen der Genres Oper, Operette, Musical und Schauspiel auf dem Programm. Ergänzt wurde das Angebot durch sechs Produktionen für junges Publikum. Insgesamt verzeichnete das Theaterfest Niederösterreich in diesem Sommer 228.769 Besucherinnen und Besucher.

Theaterfest-Obfrau Kristina Sprenger ergänzt: „Wir freuen uns sehr, auf eine so erfolgreiche Saison zurückblicken zu können! Hinter diesem Ergebnis stehen unzählige Menschen, die mit großer Leidenschaft und viel Herzblut für das Theater arbeiten. Diese Begeisterung überträgt sich auf unser Publikum, und der große Zuspruch in diesem Sommer ist für uns die schönste Bestätigung. Im Namen aller Intendantinnen und Intendanten möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Besucherinnen und Besuchern bedanken!“

Die Zahlen im Detail: 173.807 Besucherinnen und Besucher sahen die Hauptproduktionen der 19 Spielorte, die damit eine Auslastung von 88,4 Prozent erreichten. Dank der großen Nachfrage wurden insgesamt 20 Zusatzvorstellungen gespielt. Lediglich zwei Vorstellungen mussten aufgrund von Schlechtwetter abgesagt werden. Auch das Angebot für junges Publikum fand großen Anklang: 29.445 Besucherinnen und Besucher wurden bei „Theaterfest for Kids“ begrüßt, die Auslastung lag bei 84,5 Prozent. Weitere 23.013 Menschen besuchten die Rahmenprogramme der Bühnen.

Nähere Informationen: www.theaterfest-noe.at oder SKYunlimited, Sylvia Marz-Wagner, Tel.: 0699/16448001, E-Mail: [email protected] sowie Victoria Haider, Tel.: 0660/4696738, E-Mail: [email protected].