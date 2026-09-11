Geldanlage: Der Marktvergleich, der eigentlich Pflicht wäre

Wien (OTS) -

Wer sich beraten lässt, geht meist davon aus: Der Berater hat automatisch das Beste am Markt herausgesucht. Für freie Berater ist das sogar gesetzlich vorgeschrieben, im sogenannten Best-Advice-Prinzip. Passiert ist das in der Praxis trotzdem selten, zeigen tausende Prüfungen des unabhängigen Beratungsunternehmens fynup.

Ein Grund: Wer von Provisionen lebt, verdient am Abschluss, nicht zwingend am besten Ergebnis für die Kundschaft. Ein weiterer: Vertragswerke sind oft 100 Seiten lang, mit unzähligen, schwer vergleichbaren Kostenpunkten. Ohne moderne Technik war ein vollständiger Vergleich bisher kaum möglich.

Genau das hat sich geändert. Der fynup Vergleichsrechner prüft Geldanlagen in Österreich vollständig, inklusive aller Kosten und Steuern über die gesamte Laufzeit – kostenlos und in Sekunden. Wie damit sogar jeder zuhause die eigene Geldanlage prüfen kann, zeigt dieser Beitrag.