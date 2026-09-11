Mehr Scheidungen in Österreich

Wien (OTS) -

2025 wurden in Österreich 15.217 Ehen rechtskräftig geschieden. Der Großteil davon einvernehmlich.

„Gerade bei einvernehmlichen Scheidungen werden die langfristigen finanziellen und familiären Folgen oft unterschätzt“, erklärt Mag. Paul Nagler von der Nagler Rechtsanwalts GmbH.

Besonders bei Unterhalt, Immobilien, Vermögen sowie Obsorge und Kindesunterhalt sollten Vereinbarungen vor Unterzeichnung sorgfältig geprüft werden. Eine rechtliche Prüfung kann helfen, spätere Konflikte und finanzielle Nachteile zu vermeiden.