- 11.09.2026, 10:25:02
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- OTS0044
Mehr Scheidungen in Österreich
Einvernehmlich heißt nicht automatisch fair
2025 wurden in Österreich 15.217 Ehen rechtskräftig geschieden. Der Großteil davon einvernehmlich.
„Gerade bei einvernehmlichen Scheidungen werden die langfristigen finanziellen und familiären Folgen oft unterschätzt“, erklärt Mag. Paul Nagler von der Nagler Rechtsanwalts GmbH.
Besonders bei Unterhalt, Immobilien, Vermögen sowie Obsorge und Kindesunterhalt sollten Vereinbarungen vor Unterzeichnung sorgfältig geprüft werden. Eine rechtliche Prüfung kann helfen, spätere Konflikte und finanzielle Nachteile zu vermeiden.
Rückfragen & Kontakt
Nagler Rechtsanwalts GmbH
Mag. Paul Nagler, BSc, LL.M. (UCLA)
Telefon: 012802631
E-Mail: [email protected]
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wien/
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