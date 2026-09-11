  • 11.09.2026, 10:01:04
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Finale beim Internationalen Feuerwerkswettbewerb 2026, Schweden kehrt als "Geheimfavorit" nach Hannover zurück

Zum Finale des Internationalen Feuerwerkswettbewerbs 2026 in Hannover kommt mit dem schwedischen Team ein Geheimfavorit in die Herrenhäuser Gärten. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/171861 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Hannover (OTS) - 

Das schwedische Pyroteam Göteborgs FyrverkeriFabrik will beim Internationalen Feuerwerkswettbewerb den sechsten Sieg in Hannover holen- letzte Chance des Jahres auf ein spektakuläres Feuerwerk in den Herrenhäuser Gärten.

Zum Finale und dem damit letztem von fünf Terminen in diesem Jahr steht beim Internationalen Feuerwerkswettbewerb in den Herrenhäuser Gärten die Show des schwedischen Teams Göteborgs FyrverkeriFabrik (GFF) an. Damit kehrt ein ganz besonderer Gast nach Hannover zurück. Die Schweden zählen zu den erfolgreichsten Teams in der Geschichte des Wettbewerbs und gelten in diesem Jahr als Geheimfavorit.

Der Grund für die Vorschusslorbeeren: Martin Hildeberg, Gründer und künstlerischer Kopf von Göteborgs FyrverkeriFabrik, kennt den Internationalen Feuerwerkswettbewerb in Herrenhausen bestens. Bereits 2002 trat er erstmals an und holte auf Anhieb den ersten Platz. Auch 2003, 2004, 2010 und 2015 konnte das schwedische Team den Wettbewerb für sich entscheiden. Insgesamt war GFF bislang sieben Mal in Hannover dabei und landete fünf Mal auf Platz eins. Eine Bilanz, die das Team zu einem der erfolgreichsten Teilnehmer überhaupt macht.

"Hannover ist für uns ein besonderer Ort. Wir verbinden den Wettbewerb mit vielen guten Erinnerungen", sagt Martin Hildeberg. Nun soll ein weiteres Kapitel hinzukommen.

Die Shom trägt den Titel "Sky High".

Die Show

Inspiriert vom Pflichtstück "Jupiter" aus Gustav Holsts Suite "The Planets" nimmt das Team das Publikum mit auf eine Reise durch die Weiten des Universums, vorbei an Sonne, Mond und Mars. Danei wird der Blick auf die faszinierende Welt von Satelliten, schwebenden Ballons und Astronauten eröffnet. Mit kraftvollen Bildern, sphärischen Momenten und himmlischer Leuchtkraft verschmelzen Orchestermusik und Pyrotechnik zu einer großen Gesamtkomposition.

Das Rahmenprogramm

Schon vor dem Feuerwerk wird es in den Herrenhäuser Gärten abwechslungsreich:

Walkacts mit leuchtenden Luftschlössern, verspielten Schneekristallen und Nordlichtern ziehen durch den Garten. Auf den verschiedenen Bühnen erwartet das Publikum unter anderem Fidolos kleiner Zirkus Clownerie und Tricks zum Mitmachen auf der Kinderwiese; Musik, Humor und Tiefgang mit den drei Schweden "Blås Bröders" im Gartentheater;und auch der hannoversche Musiker Juliano Rossi singt und swingt auf der Bühne im Schlosshof vor der Siegerehrung.

Start des Feuerwerks ist um 21 Uhr, die Siegerehrung findet ab 22 Uhr statt.

Mehr Informationen finden Sie unter https://www.feuerwerk-hannover.de/

Ab dem 19. September, 22 Uhr, werden auf der Website die Teams, Termine und das Motto für den 35. Internationalen Feuerwerkswettbewerb 2027 bekannt gegeben. Die Termine stehen dann auch zur Buchung bereit.

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