Raiffeisen NÖ-Wien startet Kooperation mit Wise Platform für internationale Zahlungen in mehr als 40 Währungen

Wien (OTS) -

Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien hat eine strategische Partnerschaft mit Wise, einem führenden Technologieunternehmen für grenzüberschreitende Zahlungen, geschlossen. Kund:innen der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien können über die Wise Platform Geld in mehr als 40 Währungen senden. Die Kooperation verbessert den internationalen Zahlungsverkehr und steigert so das Kund:innen-Erlebnis deutlich.

Als führender Bankpartner in der Ostregion wird Raiffeisen NÖ-Wien die branchenführende Lösung von Wise in ihr Netzwerk integrieren, um einfache, sichere, kostengünstige und transparente Auslandsüberweisungen für Privat- und Firmenkunden zu ermöglichen.

Zudem können durch die Partnerschaft auch direkte Zahlungen an Payment Wallets wie beispielsweise Alipay in China unkompliziert abgewickelt werden.

Privatpersonen profitieren von schnellen und kostengünstigen Geldtransfers an Familienmitglieder und Freunde, einfacheren Zahlungen bei internationalen Online-Händlern, die nur lokale Währungen akzeptieren, oder bei der Bezahlung von Studiengebühren im Ausland. Auch Überweisungen für Zweitwohnsitze im Ausland werden dadurch deutlich erleichtert. Unternehmen profitieren von erhöhter Liquidität durch schnellere und besser planbare Zahlungen.

Die Wise Platform unterstützt einfache und sichere grenzüberschreitende Zahlungen.

Das erweiterte Angebot wird den Kund:innen der Raiffeisen Stadtbank Wien direkt über die Raiffeisen Mein ELBA-App zur Verfügung gestellt. Mit Zahlungen in über 160 Ländern und mehr als 40 Währungen deckt die Lösung einen Großteil des globalen Bedarfs ab. 77 Prozent der internationalen Transaktionen erfolgen in Echtzeit – also in weniger als 20 Sekunden und 99,5 Prozent der Zahlungen werden vollautomatisch verarbeitet. Vor jedem Transfer werden die Gesamtkosten inklusive Wechselkurs sowie die erwartete Ankunftszeit klar und transparent angezeigt. Möglich wird das durch die Infrastruktur von Wise: mit mehr als 80 Lizenzen und neun direkten Anbindungen an Zahlungssysteme werden Zahlungen schnell und unkompliziert verarbeitet.

Martin Hauer, Generaldirektor Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, erklärt: "Wir beobachten eine steigende Nachfrage und wachsende Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden an nahtlose internationale Zahlungen. Die Zusammenarbeit mit Wise Platform ermöglicht es uns, transparente und kostengünstige grenzüberschreitende Zahlungen anzubieten."

Roland Mechtler, Vorstand Platform, Technology & Treasury der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, ergänzt: "Unser Anspruch sind ein innovatives Leistungsangebot und ein durchgehend exzellentes Kundenerlebnis. Umso mehr freut es mich, dass wir durch die Kooperation mit Wise das erste Produkt unserer neuen Abteilung ‚Daily Banking & Payments‘ auf den Markt bringen und damit unser digitales Angebot konsequent weiterentwickeln."

Manuel Sandhofer, EMEA General Manager Wise Platform, ergänzt: "Wir freuen uns, die Partnerschaft mit Raiffeisen über die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien auszubauen. Da internationale Zahlungen zunehmend zum Alltag gehören, erwarten Menschen und Unternehmen, dass das Überweisen von Geld ins Ausland genauso einfach ist wie im Inland." Roisin Levine, Head of UK & Europe Bank Partnerships, Wise Platform, unterstreicht: "Genau das macht die Partnerschaft möglich und wir freuen uns darauf, dieses verbesserte Erlebnis in der Raiffeisen Mein ELBA-App anzubieten."