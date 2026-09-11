LH-Stv. Landbauer: Mit dem Reblaus Express in den goldenen Herbst

St. Pölten (OTS) -

Herbstliche Ausflugshighlights mit dem Reblaus Express stehen in den kommenden Wochen am Programm: Am 19. und 20. September geht es zum Kräuterfest nach Geras, am 3. und 4. Oktober lädt das Erdäpfelfest in Geras zum Besuch. Am 24. und 25. Oktober bildet die Martiniganslausfahrt den kulinarischen Abschluss des Herbstprogramms. „Der Reblaus Express bringt unsere Landsleute, Familien und Ausflügler nicht nur stressfrei und gemütlich zu regionalen Veranstaltungen, er erschließt auch zahlreiche attraktive Ausflugsziele im Wein- und Waldviertel. Auf der 40 Kilometer langen Strecke können die Fahrgäste ein eindrucksvolles Bahn- und Freizeiterlebnis genießen“, informiert NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Der Reblaus Express pendelt zwischen dem Wein- und Waldviertel – durch Retzer Weingärten, stille Wälder und idyllische Teichwiesen. Immer mit dabei sind der Heurigen- und der Fahrradwaggon. „Besonders im Herbst locken Kulinarik, Naturerlebnis und Brauchtum viele Ausflugsgäste in die Region. Die nostalgischen Waggons mit offenen Plattformen machen unseren Wein- und Genusszug zur idealen Freizeitbegleitung für Jung und Alt“, ergänzen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl. Alle Themenfahrten des Reblaus Express sind unter https://www.reblausexpress.at/tickets-angebote-reb abrufbar.

19. und 20. September: Kräuterfest in Geras

An beiden Tagen präsentieren Produzenten und Kunsthandwerker aus der Region ihre Produkte und Spezialitäten auf dem Platz zwischen Stift und Kräuterzentrum. Am Pflanzen- und Samenflohmarkt können neue Pflanzen, Kräuter und Samen entdeckt und getauscht werden. In der Speckstein-Werkstatt wird zum kreativen Gestalten von Specksteinen eingeladen. Im „Natur im Garten“-Bus können kleine und große Besucher Naturmaterialien unter die Lupe nehmen. In der Kinder-Kräuterwelt werden Kunstwerke aus Ton mit Blättern, Blüten und Kräutern gestaltet und beim großen Kräuter-Kinderquiz wartet auf die jungen Rätselfans eine kleine Überraschung.

3. und 4. Oktober: Erdäpfelfest in Geras

Bei diesem Familien- und Straßenfest im Zentrum von Geras dreht sich alles um den Erdapfel! Auf die Besucher warten köstlich zubereitete Erdäpfel, Stände mit Bastel- und Handwerkskunst, sowie jede Menge Musik und Unterhaltung für Groß und Klein.

24. und 25. Oktober: Martiniganslfahrt

Der Genusstag startet mit einer nostalgischen Zugreise samt Heurigenspezialitäten und bringt die Besucher von Retz nach Geras-Kottaun, die Abfahrt erfolgt um 09:35 Uhr in Retz. Nach einem kurzen Spaziergang erwartet die Gäste im Schüttkasten in Geras eine vielfältige Auswahl an saisonalen Köstlichkeiten. Neben dem klassischen Martinigansl stehen Waldviertler Spezialitäten sowie vegetarische und vegane Speisen zur Wahl. Die Rückfahrt nach Retz wird um 15:46 Uhr angetreten.

Saison 2026

Bis 26. Oktober verkehrt der Reblaus Express an allen Samstagen, Sonn- und Feiertagen zwischen Retz und Drosendorf. Auch die vorweihnachtlichen Termine können Adventfans bereits jetzt notieren: Am 6. Dezember fährt der Nikolaus mit und am 24. Dezember steigt das Christkind höchstpersönlich ein.

Weitere Informationen: Katharina Heider-Fischer, MSc., Kommunikation NÖVOG & Niederösterreich Bahnen, Tel.: +43/2742 360 990-1311, Mobil: +43/676 566 24 53, E-Mail: [email protected]