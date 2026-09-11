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KORREKTUR zu OTS0088 vom 10.09.2026: Aviso – 16.9. Dachgleiche für Wohn- und Pflegeheim Violapark
Stadtrat Hacker überzeugt sich von beispielhaftem Wohnprojekt für Senior:innen
KORREKTUR ZU OTS_20260910_OTS0088
KORREKTUR-HINWEIS
Diese Meldung ist eine Korrektur
Nahe dem Erholungsgebiet Laaer Wald und der Generali Arena errichtet die NEULAND in der Theodor-Sickel-Gasse 8-10 für das Kuratorium FORTUNA ein Wohn- und Pflegeheim für Senior:innen. Das auf dem Areal des Violaparks gelegene Projekt bietet rd. 100 Pflegezimmer und rd. 110 Wohnappartements, eine Primärversorgungseinheit, eine Cafeteria sowie Verwaltung und eine Großküche mit Speisesaal. Im Bereich Pflege gibt es eine Demenzstation mit Demenzgarten und eine Wohngruppe für betreutes Wohnen für demenziell Erkrankte.
Die Fertigstellung des Projekts ist für Mitte 2027 geplant. In das neue Wohn- und Pflegeheim ziehen die Bewohner:innen des derzeitigen Senior:innenheimes in der Holbeingasse 8-10 ein und es steht auch weiteren Interessent:innen zur Verfügung.
Sehr gerne möchten wir Sie zur Besichtigung im Rahmen der Gleichenfeier einladen.
Mit:
· Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport
· Marcus Franz, Bezirksvorsteher Favoriten
· Paul Veselka, Präsident Kuratorium Fortuna
· Hannes Stangl, Technischer Direktor SOZIALBAU AG
Zeit: 16.9.2026, 13.30 Uhr
Ort: 10., Theodor-Sickel-Gasse 8-10
Lea Ghedina
Mediensprecherin Stadtrat Peter Hacker
E-Mail: [email protected]
Artur Streimelweger
SOZIALBAU AG
Tel.: 0699 12 19 53 04
E-Mail: [email protected]
Judith Hackl
Kuratorium Fortuna
Tel.: +43 1 600 57 70
E-Mail: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
SOZIALBAU AG
Mag. Artur Streimelweger
Telefon: +43 699 12 195 304
E-Mail: [email protected]
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