Zukunft beginnt hier: Axians bringt Business und Technology auf eine Bühne

Linz, 11.9.2026 (OTS) -

Zukunft ist kein Trend. Sie ist eine Entscheidung. Mit diesem Leitgedanken geht am 22. Oktober 2026 im Messezentrum Salzburg eine neue Business- & Technology-Conference an den Start. Host von „Innovations to Success – Unlocking Tomorrow 2027“ ist der österreichische IT-Dienstleister Axians. Mit dem neuen Event-Format schafft er eine Plattform, auf der aktuelle Entwicklungen in der IT, strategische Herausforderungen und konkrete Lösungsansätze gemeinsam diskutiert werden.

Technology meets Business

Unternehmen stehen heute vor einer Vielzahl an Herausforderungen: Künstliche Intelligenz hält Einzug in die Geschäftsprozesse, digitale Souveränität ist zur strategischen Notwendigkeit geworden und IT durchdringt heute praktisch jeden Unternehmensbereich, was neben den enormen Vorteilen allerdings auch eine steigende Komplexität bedeutet. Nicht zu vergessen sind neue Anforderungen in Richtung Nachhaltigkeit und Governance – zu Letzterer bringen NIS-2 und DORA zusätzliche Vorgaben an die Informationssicherheit vieler Unternehmen. „Unsere Konferenz schafft vor diesem Hintergrund einen Rahmen, um die nötigen Transformationen gemeinsam zu reflektieren und Handlungsstrategien zu entwickeln. Mit ‚Innovations to Success‘ wollen wir dabei nicht nur zeigen, was technologisch möglich ist, sondern auch diskutieren, wie Unternehmen Veränderungen erfolgreich gestalten können“, verdeutlicht Bernhard Leitner, Geschäftsführer & Business Area Manager von Axians ICT Austria.

Top-Speaker:innen: Aksel Lund Svindal, Anne M. Schüller und Damir Bogdan

Die Teilnehmer:innen erwartet ein vielseitiges Programm: Ski-Legende Aksel Lund Svindal verdeutlicht in seiner Keynote, wie durch das Zusammenspiel eines starken Teams echte Spitzenleistungen entstehen. Anne M. Schüller, Vordenkerin für erfolgreiches Führen von übermorgen, wird darüber sprechen, wie die richtigen Zukunftsnarrative Orientierung schaffen und Menschen für Veränderung gewinnen. Der dritte Keynote-Speaker schließlich, Damir Bogdan, zählt zu den Pionieren von Quantencomputing – er wird den Weg von KI und Quantencomputing vom Hype zur praktischen Anwendung aufzeigen. Ausgewiesene Expert:innen der Branche geben außerdem in Breakout-Sessions praxisnahe Einblicke.

Nähere Infos und Anmeldung:

https://www.axians.at/segment/innovations-to-success/ueberblick/

Die Teilnahme ist kostenlos.

Über Axians ICT Austria

Axians ICT Austria ist Teil von VINCI Energies und ein Komplettanbieter für IT-Lösungen. Mit rund 580 Beschäftigten sind wir an mehreren Standorten in Österreich und Deutschland präsent. Im Bereich Business Applications vereinen wir SAP-Expertise, Lösungen rund um Künstliche Intelligenz und Advanced Analytics sowie spezialisierte Anwendungen für die Logistik. Mit unserem proaktiven Cybersecurity-Modell gewährleisten wir die Sicherheit von Daten und Systemen. Darüber hinaus stellen wir in unserer Axians Cloud Austria Rechenzentrums- und Cloud-Lösungen nach neuesten Standards bereit und realisieren leistungsfähige Enterprise-Network-Strukturen.