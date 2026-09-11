  • 11.09.2026, 09:45:56
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AVISO: KEBÖ-Jahrestagung 2026 "ZUKUNFT LERNEN"

22. September im VHS-AK-Bildungszentrum in Graz

Hand mit offener Handfläche unter einem stilisierten, vernetzten Gehirn aus Linien und Punkten vor grauem Hintergrund mit dem Text 'Herzliche Einladung zur KEBÖ-Jahrestagung 2026: ZUKUNFT LERNEN'
Wien (OTS) - 

Wie muss lebensbegleitendes Lernen gestaltet werden, damit es Teilhabe, Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt? Darüber diskutieren Vertreter*innen aus Bildung, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft bei der KEBÖ-Tagung 2026 am 22. September in Graz. Zu den Gästen zählen VÖV-Präsident Heinz Fischer, AK-Präsident Josef Pesserl und Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner.

Die Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ) wird dabei zentrale Prioritäten für die kommenden Jahre in den Mittelpunkt stellen: Bildung als Recht und Grundlage gesellschaftlicher Teilhabe, einen massiven Ausbau der Grundbildung für die 1,7 Millionen Menschen mit geringen Grundkompetenzen, die Stärkung von Demokratie und gesellschaftlichem Zusammenhalt durch die rund 10.000 Lern- und Begegnungsorte der Erwachsenenbildung sowie die verlässliche finanzielle und rechtliche Absicherung der gemeinnützigen Erwachsenenbildung als gleichwertiger Teil des Bildungssystems.

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen.
Wir bitten um Anmeldung bei Miriam Moderegger, MSc ([email protected]).

KEBÖ-Tagung 2026: ZUKUNFT LERNEN

Programm

10:00 Uhr: Warm Welcome & Registrierung

10:30 Uhr: Begrüßung durch Heinz Fischer (VÖV) und AK-Präsident 
Josef Pesserl (AK Steiermark)

10:50 Uhr: Keynote von Gina Ebner (EAEA) zum Thema „Was braucht 
Lebensbegleitendes Lernen heute?“ mit anschließendem Kommentar
 von John Evers (KEBÖ)

11:30 Uhr: Diskussionsrunde: „Wie gestalten wir Lebenslanges Lernen
 bis 2040?“
mit Gina Ebner (EAEA), John Evers (KEBÖ), Maria Stimm (Universität
 Graz) und Stefan Wallner (Bündnis Gemeinnützigkeit)
Moderation: Lo Hufnagl (VHS Wien)

12:30 Uhr: Mittagspause und Marktplatz 
Zeit für Netzwerken und Austausch mit Akteur*innen der 
Erwachsenenbildung 

14:30 Uhr: Diskussionsrunde: „Wie machen wir die Arbeit der 
Erwachsenenbildung sichtbarer?“
mit Miriam Anna Moderegger (VÖV), Julia Schafferhofer (Freie 
Journalistin), Max Schwarzenbacher (BFI Österreich) und Doris 
Wyskitensky (bifeb)
Moderation: Kerstin Slamanig (Bildungsnetzwerk Steiermark)

15:30 Uhr: Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner (BMFWF) im Dialog
 zum Lebenslangen Lernen in Österreich

Datum: 22.09.2026, 10:00 Uhr - 22.09.2026, 16:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: VHS-AK-Bildungszentrum
Köflacher Gasse 7
8020 Graz
Österreich

URL: https://www.vhs.or.at/themen/aktuelles-wissenswertes/herzliche-einladung-zur-keboe-tagung-2026

Rückfragen & Kontakt

KEBÖ-Vorsitzender
Dr. John Evers
Telefon: 0699 18917529
E-Mail: [email protected]

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Vorschau Bild von Hand mit offener Handfläche unter einem stilisierten, vernetzten Gehirn aus Linien und Punkten vor grauem Hintergrund mit dem Text 'Herzliche Einladung zur KEBÖ-Jahrestagung 2026: ZUKUNFT LERNEN' [Bild, 777.7KB]
[Dienstag, 22.09.2026, 10:00]

Konferenz der Erwachsenenbildung Österreich (KEBÖ)

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