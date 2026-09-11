AVISO: KEBÖ-Jahrestagung 2026 "ZUKUNFT LERNEN"

Wien (OTS) -

Wie muss lebensbegleitendes Lernen gestaltet werden, damit es Teilhabe, Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt? Darüber diskutieren Vertreter*innen aus Bildung, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft bei der KEBÖ-Tagung 2026 am 22. September in Graz. Zu den Gästen zählen VÖV-Präsident Heinz Fischer, AK-Präsident Josef Pesserl und Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner.

Die Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ) wird dabei zentrale Prioritäten für die kommenden Jahre in den Mittelpunkt stellen: Bildung als Recht und Grundlage gesellschaftlicher Teilhabe, einen massiven Ausbau der Grundbildung für die 1,7 Millionen Menschen mit geringen Grundkompetenzen, die Stärkung von Demokratie und gesellschaftlichem Zusammenhalt durch die rund 10.000 Lern- und Begegnungsorte der Erwachsenenbildung sowie die verlässliche finanzielle und rechtliche Absicherung der gemeinnützigen Erwachsenenbildung als gleichwertiger Teil des Bildungssystems.

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen.

Wir bitten um Anmeldung bei Miriam Moderegger, MSc ([email protected]).

KEBÖ-Tagung 2026: ZUKUNFT LERNEN

Programm 10:00 Uhr: Warm Welcome & Registrierung 10:30 Uhr: Begrüßung durch Heinz Fischer (VÖV) und AK-Präsident Josef Pesserl (AK Steiermark) 10:50 Uhr: Keynote von Gina Ebner (EAEA) zum Thema „Was braucht Lebensbegleitendes Lernen heute?“ mit anschließendem Kommentar von John Evers (KEBÖ) 11:30 Uhr: Diskussionsrunde: „Wie gestalten wir Lebenslanges Lernen bis 2040?“ mit Gina Ebner (EAEA), John Evers (KEBÖ), Maria Stimm (Universität Graz) und Stefan Wallner (Bündnis Gemeinnützigkeit) Moderation: Lo Hufnagl (VHS Wien) 12:30 Uhr: Mittagspause und Marktplatz Zeit für Netzwerken und Austausch mit Akteur*innen der Erwachsenenbildung 14:30 Uhr: Diskussionsrunde: „Wie machen wir die Arbeit der Erwachsenenbildung sichtbarer?“ mit Miriam Anna Moderegger (VÖV), Julia Schafferhofer (Freie Journalistin), Max Schwarzenbacher (BFI Österreich) und Doris Wyskitensky (bifeb) Moderation: Kerstin Slamanig (Bildungsnetzwerk Steiermark) 15:30 Uhr: Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner (BMFWF) im Dialog zum Lebenslangen Lernen in Österreich

Datum: 22.09.2026, 10:00 Uhr - 22.09.2026, 16:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: VHS-AK-Bildungszentrum

Köflacher Gasse 7

8020 Graz

Österreich

URL: https://www.vhs.or.at/themen/aktuelles-wissenswertes/herzliche-einladung-zur-keboe-tagung-2026