SPÖ-Babler/Seltenheim zu 25 Jahre 9/11: „Terror, Gewalt und Extremismus bekämpfen, gemeinsam für Frieden eintreten“

Wien (OTS) -

Am 25. Jahrestag der schrecklichen Anschläge durch die Terrororganisation Al-Qaida in den USA gedenkt die SPÖ der tausenden Menschen, die am 11. September 2001 ihr Leben verloren haben. „Der 11. September 2001 hat sich tief in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Angehörigen sowie bei all jenen, die bis heute unter den Folgen der Anschläge leiden“, sagen SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim. „Das Gedenken an die Opfer des Terroranschlags erinnert uns daran, wie wichtig es ist, gemeinsam und über Grenzen hinweg für Frieden und Freiheit, Demokratie und Menschlichkeit einzutreten. Terror, Extremismus und Fundamentalismus dürfen niemals die Oberhand gewinnen!“, so Babler am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„25 Jahre nach den Anschlägen halten wir die Erinnerung an die tausenden unschuldigen Menschen wach, die an diesem Tag aus dem Leben gerissen wurden“, so Babler, der betont: „Gerade in Zeiten von Krieg, Konflikten und wachsender Unsicherheit müssen wir alles daransetzen, das friedliche Zusammenleben zu stärken und Konflikte mit diplomatischen Mitteln zu lösen.“

„Das Gedenken ist für uns zugleich Auftrag, demokratische Werte entschlossen zu verteidigen und entschieden gegen Hass und Hetze, Extremismus und Fundamentalismus vorzugehen“, so Seltenheim, der die wichtige Rolle der internationalen Kooperation der Nachrichtendienste betont: „Terrorismus macht nicht an Staatsgrenzen halt. Deshalb ist die internationale Kooperation unserer Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste entscheidend, um Gefahren frühzeitig zu erkennen, Anschläge zu verhindern und Terroristen das Handwerk zu legen“, so Seltenheim. (Schluss) ls/mb