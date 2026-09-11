Alexander Hoor leitet Kommunikation der Wiener Stadtwerke

Wien (OTS) -

Mit 1. September übernimmt Alexander Hoor die Abteilungsleitung Kommunikation der Wiener Stadtwerke. Der Kommunikationsexperte war zuvor Unternehmenssprecher und fachlicher Leiter der Medienarbeit von Wien Energie. In seiner neuen Funktion verantwortet Hoor den Corporate Newsroom, die externe und interne Kommunikation sowie das Brand Management des bedeutendsten Infrastrukturdienstleisters im Großraum Wien.

„ Alexander Hoor verbindet hohe kommunikative Kompetenz mit einem sehr sicheren Gespür für Medien, Themen und Situationen. Er kennt die Wiener Stadtwerke-Gruppe und ihre zentralen Themen aus der Praxis und bringt die Erfahrung und das strategische Kommunikationsverständnis mit, die es für diese verantwortungsvolle Aufgabe braucht. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in seiner neuen Funktion “, erklärt Astrid Salmhofer, Chief Communication Officer und Leiterin der Konzernkommunikation der Wiener Stadtwerke. Salmhofer trägt die strategische Gesamtverantwortung für die Kommunikation sowie das Stakeholdermanagement und Public Affairs der Wiener Stadtwerke.

Alexander Hoor sammelte seit 2019 bei Wien Energie breite Erfahrung in der integrierten Kommunikation. Als Unternehmenssprecher und fachlicher Leiter der Medienarbeit verantwortete er zuletzt zentrale Themen der externen Kommunikation und war während der Energiekrise ab 2022 maßgeblich in der Krisenkommunikation tätig. Unter anderem dafür wurde er gemeinsam mit dem damaligen Wien Energie-Presseteam vom Fachmagazin "Österreichs Journalist:in" zum Sprecher des Jahres 2023 in der Energiebranche ausgezeichnet. Der 31-jährige gebürtige Vorarlberger hat Kommunikationswirtschaft an der Fachhochschule Wien der WKW sowie Strategische Kommunikation und PR an der Donau-Universität Krems studiert.

Fotos von Alexander Hoor finden Sie unter: https://mediastore.wienerstadtwerke.at/pinaccess/showpin.do?pinCode=aSVmR5gzYvW2

Über die Wiener Stadtwerke Gruppe

Die Wiener Stadtwerke sind der bedeutendste Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien. Als Wirtschaftsmotor ist Österreichs größter kommunaler Infrastrukturdienstleister mit rund 19.000 Mitarbeiter*innen eine treibende Kraft für den Wirtschaftsstandort Wien. Zum Konzern gehören Wien Energie, Wiener Netze, Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, Wipark sowie Bestattung Wien und Friedhöfe Wien.