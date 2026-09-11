Betriebsstart für leopoldi Gesamtangebot im Weinviertel am 5. Juli 2027

St. Pölten (OTS) -

„Ganz nach dem Motto ,Wir bewegen Niederösterreich‘ geht es jetzt Schlag auf Schlag für unsere Fahrgäste. Ob Pendler, Familien, Schüler oder Senioren. Alle werden von einem noch nie dagewesenen Öffi-Gesamtangebot profitieren: Nach dem grünen Licht durch das Landesverwaltungsgericht hat die NÖVOG keine Zeit verloren und die Bestbieter beauftragt, im Westlichen Weinviertel das beste Mobilitätsangebot in der Region umzusetzen. Es geht um einen starken öffentlichen Verkehr, der den Bedürfnissen unserer Landsleute gerecht wird“, informiert Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer. In der Region mit rund 70 Gemeinden wird ein neues Gesamtangebot, bestehend aus LEOpoldi Regionalbussen und leoPOLDI Anrufsammeltaxis umgesetzt. Als Betriebsstart wurde der 5. Juli 2027 vereinbart. „Jetzt heißt es Ärmel aufkrempeln und alle Vorbereitungen für einen lückenlosen und sicheren Betriebsstart zu treffen. Unsere Fahrgäste haben sich ein starkes und vor allem zuverlässiges Angebot verdient“, betont Landbauer.

Der nunmehr gültige Zuschlag an die bestbietenden Verkehrsunternehmen wurde bereits im Juni 2026 erteilt und durch den Nachprüfungsantrag eines unterlegenen Bieters verzögert. Die Beauftragung ist mit dem Gerichtsentscheid rechtsgültig und es sind mit der Leistungserbringung Dr. Richard (Region südlich von Hollabrunn) und Frank Reisen (Region nördlich von Hollabrunn) betraut.

„Wir freuen uns irrsinnig darauf, ein modernes, flächendeckendes und bedarfsgerechtes ÖV-Angebot im Westlichen Weinviertel umzusetzen. Das ist ein echtes Herzensprojekt und wird den öffentlichen Verkehr in der Region auf eine neue Stufe heben“, so die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Gemeinsam werden Dr. Richard und Frank Reisen im Westlichen Weinviertel ein neues Gesamtangebot, bestehend aus leopoldi Regionalbussen und leopoldi Anrufsammeltaxis umsetzen. So werden die Vorteile des Linienverkehrs mit seinen hohen Kapazitäten mit jenen des flexiblen bedarfsgesteuerten Verkehres optimal kombiniert. Die Anrufsammeltaxis werden telefonisch oder über die poldi App bestellt und fahren, wenn und wo sie gebraucht werden. Der Linienverkehr hat zwei Schwerpunkte: Einerseits fahren Regionalbusse rasch entlang starker Achsen, andererseits gibt es speziell auf die Mobilitätsbedürfnisse im Schulverkehr zugeschnittene Linien. Der Betriebsstart im Westlichen Weinviertel ist für den 5. Juli 2027 geplant. Vorbereitungsarbeiten wie Fahrzeugbeschaffung, Lenkerschulungen, Softwareupdates und -tests sowie die Erarbeitung von Schulungsunterlagen sind bereits angelaufen. Bis zum Betriebsstart wird der aktuelle Linienverkehr durch das derzeit beauftragte Verkehrsunternehmen unverändert fortgesetzt.

Seit Ende 2024 hat die Niederösterreichische Verkehrsorganisationsges.m.b.H. (NÖVOG) die Gesamtverantwortung für den öffentlichen Regionalverkehr (Bus und bedarfsgesteuerte Verkehre) in Niederösterreich übernommen. Nunmehr setzen die Fachleute der NÖVOG unbürokratisch und rasch Verbesserungen für die Fahrgäste in Niederösterreich um und kümmern sich um eine optimale Abstimmung von Buslinien untereinander sowie zwischen Bus und Bahn.

Weitere Informationen zum leopoldi Regionalverkehr erhalten Fahrgäste unter [email protected] bzw. 0800/222522 (leopoldi Linienverkehr) oder 0800/222322 (leopoldi Bedarfsverkehr), Informationen zur NÖVOG gibt es unter www.noevog.at.

Weitere Informationen beim Büro LH-Stv. Udo Landbauer, Alexander Murlasits, Telefon 0676/812 137 42, E-Mail [email protected]