bellaflora investiert in Standort Wien Schwechat

Leonding-Linz (OTS) -

Nach umfassender Modernisierung präsentiert sich die bellaflora Filiale Wien Schwechat seit 9. September in neuem Erscheinungsbild. Rund 24 Jahre nach der Ersteröffnung investiert das Unternehmen erneut in den Standort, stärkt seine langfristige Präsenz in der Region und setzt die kontinuierliche Weiterentwicklung seines Filialnetzes fort. Im Mittelpunkt stehen ein neues Filialkonzept, energieeffiziente Gebäudetechnik sowie naturnah gestaltete Außenanlagen. „ Hinter diesem Umbau liegen intensive Monate, in denen mein Team unglaublich viel geleistet hat. Umso schöner ist es, jetzt gemeinsam durch die neue Filiale zu gehen und zu sehen, was wir geschafft haben. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Kundinnen und Kunden in unserer neuen Filiale zu begrüßen und ihnen zu zeigen, was hier entstanden ist. Auf mein Team und auf unseren neuen Standort bin ich wirklich stolz “, sagt Raphael Weis, Niederlassungsleitung bellaflora Wien Schwechat.