Wiener Staatsoper open air

Straßburg (OTS) -

Die Wiener Staatsoper eröffnet ihre neue Saison unter freiem Himmel: Beim Galakonzert im Burggarten singen Asmik Grigorian, Piotr Beczala, Juan Diego Flórez, Ludovic Tézier und viele andere Arien aus den Opern der Spielzeit 2026/27. ARTE zeigt den Abend ab 27. September auf arte.tv und am 4. Oktober im TV.

Ein Sommerabend im Burggarten, wenige Schritte vom Haus an der Ringstraße: Chor und Orchester der Wiener Staatsoper spannen den Bogen der kommenden Spielzeit, von "Madama Butterfly" über "Carmen" bis zu "Lohengrin". Axel Kober dirigiert das Orchester des Hauses.

Auf der Bühne trifft sich, was Rang und Namen hat. Asmik Grigorian zählt zu den aufregendsten Künstlerinnen unserer Zeit, Piotr Beczala ist Publikumsliebling und international umschwärmter Tenor, Juan Diego Flórez wird für seine Brillanz stets aufs Neue gefeiert, und mit Ludovic Tézier steht eine der schönsten Baritonstimmen der Gegenwart auf der Bühne.

Die Staatsoper im Burggarten - Galakonzert unter freiem Himmel

Ab 27. September auf arte.tv, am 4. Oktober um 17.15 Uhr im TV

Konzert, TV-Regie: Dominik Kepczynski, ORF/ARTE, Frankreich Österreich 2026, 75 Min., Erstausstrahlung

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