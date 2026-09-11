Aviso - Klinik Hietzing: Eröffnung des neu sanierten Pavillons für die Abteilung für Notfallmedizin und das Institut für Labormedizin

Wien (OTS) -

Während in der Klinik Hietzing für die neue Zentralklinik umgebaut wird, geht die medizinische Versorgung ununterbrochen weiter. Mit dem sanierten Pavillon 13 steht nun eine neue Interimslösung für die Abteilung für Notfallmedizin und das Institut für Labormedizin bereit, die mit modernsten Geräten und Infrastruktur ausgestattet ist. Dadurch steht den Patient*innen bereits jetzt ein effizienteres und erweitertes Behandlungsangebot zur Verfügung. Gleichzeitig profitieren Mitarbeiter*innen von einem attraktiven Arbeitsumfeld.

Sprecher*innen:

Peter Hacker (Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport)

Jing Hu (Sprecherin für Gesundheit, Sport und Bäder, NEOS Wien)

Evelyn Kölldorfer-Leitgeb (Generaldirektorin Wiener Gesundheitsverbund)

Wolfgang Huf (Ärztlicher Direktor Klinik Hietzing)

Marie-Thérèse Vierke (Geschäftsführerin Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement – PBG)

Anschließend laden wir Sie zu einer Besichtigung der Räumlichkeiten ein.

Termin: Freitag, 18. September 2026, 10.00 Uhr

Ort: Klinik Hietzing, Pavillon 13, Erdgeschoss, Zugang über die 4. Straße (die*der Portier*in beim Haupteingang hilft Sie gerne weiter!)

Um Anmeldung via E-Mail an [email protected] wird gebeten.