„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Mit Gerhard Zeiler wäre die SPÖ für 43 Prozent eine Wahloption

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:20 Uhr bei ATV und auf JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 07. bis 10. September 2026 in einer Online-Befragung wissen, wie das Wahlpotenzial der SPÖ mit Gerhard Zeiler an der Spitze aussehen würde. Die konkrete Fragestellung lautete: „Angenommen, die SPÖ würde mit Gerhard Zeiler statt Andreas Babler bei der nächsten Nationalratswahl antreten, wäre die SPÖ dann für Sie wählbar?“



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt ein geteiltes Bild: Für insgesamt 43 Prozent der Befragten wäre die SPÖ mit Gerhard Zeiler zumindest eine Wahloption. 12 Prozent antworten mit „Ja, ganz sicher“, weitere 31 Prozent mit „Möglicherweise“. 41 Prozent schließen eine Wahl der SPÖ auch mit Gerhard Zeiler sicher aus. 15 Prozent machen keine Angabe.



Deutliche Unterschiede zeigen sich nach Parteipräferenz: Unter den SPÖ-Wähler:innen wäre die Partei mit Gerhard Zeiler für insgesamt 86 Prozent wählbar. 37 Prozent antworten mit „Ja, ganz sicher“, 49 Prozent mit „Möglicherweise“. Lediglich 8 Prozent schließen eine Wahl sicher aus. Auch über die eigene Wählerschaft hinaus zeigt sich Potenzial. Unter den Grün-Wähler:innen könnten sich insgesamt 58 Prozent eine Wahl der SPÖ mit Gerhard Zeiler sicher oder möglicherweise vorstellen. Bei den NEOS-Wähler:innen sind es 48 Prozent, bei den ÖVP-Wähler:innen 43 Prozent.



Bei den FPÖ-Wähler:innen fällt das Potenzial geringer aus: 25 Prozent halten die SPÖ mit Gerhard Zeiler für sicher oder möglicherweise wählbar. 70 Prozent schließen eine Wahl hingegen sicher aus. Auch bei den ÖVP-Wähler:innen überwiegt mit 52 Prozent die Ablehnung. Unter den NEOS-Wähler:innen sagen 36 Prozent, dass sie die SPÖ mit Gerhard Zeiler sicher nicht wählen würden, bei den Grün-Wähler:innen sind es 23 Prozent.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Gerhard Zeiler wäre für knapp jede zweite Wählerin und jeden zweiten Wähler in Österreich bei der Nationalratswahl 2029 eine Wahloption. Allerdings würde ihn derzeit nur rund jeder Zehnte ganz sicher wählen, etwa ein Drittel würde es sich zumindest überlegen. In der SPÖ-Wählerschaft hat Zeiler kaum Akzeptanzprobleme. Auffallend ist, dass selbst in der FPÖ-Wählerschaft ein Viertel eine Wahl Zeilers zumindest in Betracht zieht. Das bestätigt die bisherigen Annahmen, wonach rund zwei Drittel bis drei Viertel der freiheitlichen Wählerschaft gefestigt sind, während der andere Teil der blauen Wählerschaft über Personen oder Themen durchaus noch ansprechbar ist.“



„Aktuell: Die Woche“

Freitag, 22:20 Uhr bei ATV

Jederzeit im Stream auf JOYN