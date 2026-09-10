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Zum Kinostart von "Oasis - Don't Look Back in Anger" stellt ARTE ihr Konzert "Live at Manchester City Stadium 2005" ab sofort online

Oasis, Live at Manchester City Stadium 2005 // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/9021 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Straßburg (OTS) - 

Derzeit feiert die Dokumentation "Oasis: Don't Look Back in Anger" deutsche Kinopremiere. Passend dazu können Fans der britischen Rockband auf arte.tv ab sofort noch einmal ihr legendäres Konzert in Manchester aus dem Jahr 2005 streamen.

Oasis hatten im Rahmen ihrer Welttournee im Jahr 2005 für ein Heimspiel im Manchester City Stadium halt gemacht, wo die Titel wie Tore aufeinanderfolgten. Auch stand das Oasis-Publikum der Fangemeinde einer Fußballmannschaft in nichts nach. Große Hits wie "Lyla", "Wonderwall" und "Champagne Supernova" sorgten für eine spektakuläre Atmosphäre, die Band lässt sich von der Fangemeinde ihrer Heimatstadt gebührend feiern.

Oasis: Live at Manchester City Stadium, 2005

Ab sofort auf arte.tv

Konzert, TV-Regie: Dick Carruthers, Großbritannien 2005, 60 Min.

Weitere Presseinfos zum Konzert

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