Aus der „Höhle der Löwen“ nach Österreich: Gin-Weltmeister aus Hamburg bringen ihre Drink-Innovation in die Alpenregion

Hamburg (OTS) -

Nach zahlreichen Anfragen liefert die Hamburger Innovationsmarke KOYI ihre Micro Spirits ab sofort auch nach Österreich.

„Seit unserem Auftritt bei der ‚Höhle der Löwen‘ im Frühjahr 2026 erreichten uns immer wieder Nachrichten aus Österreich mit der Frage, wann man KOYI auch dort endlich bestellen kann“, erzählt Yuka Suzuki, die gemeinsam mit ihrem Mann Dr. Hauke Günther die Micro Spirits entwickelt hat. „Diese Resonanz hat uns sehr gefreut. Deshalb war für uns klar: Wir möchten KOYI auch für unsere österreichischen Kundinnen und Kunden verfügbar machen.“

Voller Geschmack mit zehn Mal weniger Alkohol

KOYI steht für eine neue Generation von Spirituosen, sogenannte Micro Spirits: Nur wenige Spritzer des hochkonzentrierten Destillats reichen aus, um mit Tonic Water oder anderen Fillern einen vollwertigen Longdrink zu mixen.

Der fertige Drink enthält dabei bis zu 90 Prozent weniger Alkohol als ein klassischer Longdrink, ohne auf den charakteristischen Geschmack von Spirituosen wie Gin oder Rum zu verzichten.

Vom Weltmeister-Gin zur neuen Getränkekategorie

Entwickelt und hergestellt werden die Micro Spirits in der kleinsten Destille Hamburgs. Hinter KOYI stehen die Gründer Yuka Suzuki und Dr. Hauke Günther, die 2017 gemeinsam die Marke Hamburg-Zanzibar gründeten. Mit ihren Gins gewannen sie bereits zweimal die „World Gin Awards“ und wurden als einzige Destille weltweit sowohl in der Kategorie „Flavoured Gin“ als auch „Classic Gin“ zum Weltmeister gekürt.

Mit KOYI wollen die Gründer eine neue Kategorie zwischen klassischen und alkoholfreien Spirituosen etablieren. „Viele Menschen wünschen sich heute bewussten Genuss, möchten aber nicht auf Geschmack oder besondere Momente verzichten. Genau dafür haben wir KOYI entwickelt“, so Dr. Hauke Günther.

Bekannt aus der „Höhle der Löwen“

Bekannt wurde KOYI einem breiteren Publikum zuletzt durch den Auftritt des Gründerduos in der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“. Dem folgten zahlreiche überwältigende Bewertungen und positive Tests auf YouTube, Instagram und Co. Seitdem ist die Nachfrage in Deutschland und darüber hinaus immens gestiegen.

Die KOYI Micro Spirits werden ab sofort nach Österreich geliefert und können über www.koyi.de (Abwicklung über unseren Partner whiskyfass.de) bestellt werden.