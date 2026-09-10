SALESIANER Gruppe stärkt Marktposition in Rumänien

Wien/Timișoara (OTS) -

Die SALESIANER Gruppe, Marktführer für Wäschedienstleistungen und Miettextilien in Zentral-, Süd- und Osteuropa, gibt den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von ECOMEDCLEAN in Timișoara bekannt. Mit ECOMEDCLEAN wird ein auf das Gesundheitswesen spezialisierter Anbieter Teil der Gruppe.

Die Übernahme ist ein weiterer strategischer Schritt für die Entwicklung der SALESIANER Gruppe in Rumänien und stärkt die Position im Südwesten des Landes. Mit der Integration von ECOMEDCLEAN erweitert SALESIANER sein Kundenportfolio, baut operative Kapazitäten aus und stärkt die Präsenz im Gesundheitswesen. Gleichzeitig werden Dienstleistungen für HoReCa- und Industriesegmente weiterentwickelt.

Künftig werden noch mehr medizinische Einrichtungen im Südwesten Rumäniens von den hohen Hygienestandards profitieren, die SALESIANER gewährleistet. Durch das Hygieneschleusenprinzip in den Wäschereien sowie die Einhaltung umfassender europäischer Zertifizierungsstandards garantiert SALESIANER hygienisch aufbereitete Textilien, die höchsten Anforderungen im Gesundheitswesen entsprechen.

Die Integration von ECOMEDCLEAN in die Organisation von SALESIANER Rumänien ist bereits angelaufen. Dazu zählen die Harmonisierung der operativen Abläufe am Standort sowie die weitere Sicherstellung und Weiterentwicklung der Hygiene- und Qualitätsstandards. Parallel dazu wird ein spezialisierter Service für die Bereitstellung, Aufbereitung und Sterilisation wiederverwendbarer OP-Textilien eingeführt. Die Kontinuität der Dienstleistungen sowie die Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen haben während des gesamten Integrationsprozesses höchste Priorität.

„Mit ECOMEDCLEAN haben wir einen starken regionalen Partner in einer der dynamischsten Regionen Rumäniens sowie ein Team mit Erfahrung im Bereich medizinischer Wäschereidienstleistungen gewonnen. Die Integration dieses Teams und der lokalen Expertise in das SALESIANER-Netzwerk bietet uns eine solide Grundlage für die Beschleunigung des langfristigen Wachstums in Rumänien“, erklärten Andreea Constantin und Florin Ianchiș, Geschäftsführer von SALESIANER Rumänien.

Mit dieser Integration stärkt SALESIANER die Fähigkeit, Anforderungen von Kundinnen und Kunden in Westrumänien rasch und effizient zu erfüllen. Die stärkere regionale Präsenz ermöglicht es, Textilmanagement- und Wäschereidienstleistungen anzubieten, die hohe Standards bei Qualität, Hygiene und Effizienz erfüllen und auf die spezifischen Anforderungen der einzelnen Branchen zugeschnitten sind.

Victor Ioane, CEO der SALESIANER Gruppe: „Die Übernahme von ECOMEDCLEAN und unsere laufenden Investitionen in der Region spiegeln das langfristige Engagement von SALESIANER auf dem rumänischen Markt wider. Durch die Stärkung unserer Infrastruktur und den Ausbau unseres Kundenportfolios wollen wir unsere Präsenz im Südwesten Rumäniens weiter ausbauen und zunehmend effizientere, wettbewerbsfähige und innovative Lösungen im Bereich der industriellen Wäschereidienstleistungen anbieten.“

Über die SALESIANER Gruppe

SALESIANER ist ein österreichisches Familienunternehmen mit über 110 Jahren Erfahrung im Bereich Miettextilien und Textilservice. Das Unternehmen ist Marktführer in Österreich sowie in Zentral-, Süd- und Osteuropa und betreibt Niederlassungen in 11 Ländern. Der Fokus liegt auf bester Qualität, Hygiene und hoher Versorgungssicherheit.