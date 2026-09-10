  • 10.09.2026, 15:10:02
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Größtes Erntedankfest im Land

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 19. September 2026, um 16.20 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - 

Mit dem größten Erntedankfest des Landes, dem „Ernte.dank.festival“, wird der Wiener Heldenplatz am 12. und 13. September wieder zum Treffpunkt der landwirtschaftlichen und kulinarischen Vielfalt. „Land und Leute“ bringt eine Reportage von diesem Festival, organisiert vom Ökosozialen Forum Österreich und Europa. Besucherinnen und Besucher sollen die Gesichter und Geschichten jener Menschen kennenlernen, die unsere heimischen Lebensmittel anbauen und produzieren, und gleichzeitig Wissenswertes über die Landwirtschaft erfahren. Im Mittelpunkt stehen im heurigen „Internationalen Jahr der Bäuerin“ auch die Landwirtinnen. Es gibt erstmals ein eigenes „Bäuerinnendorf“ und wie immer zahlreiche Möglichkeiten, bäuerliche Produkte zu verkosten. Ein Höhepunkt ist auch immer der große Erntewagen Umzug am Sonntag.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 19. September:

Leben für regionale Kunst
Gmünd in Kärnten ist eine kleine Stadt, in Sachen Kunst und Kultur aber ganz groß: Das zeigt ein Porträt. In der 2800 Seelengemeinde gibt es in zahlreichen Galerien und Werkstätten ein überreiches Kulturprogramm, das weit über die Region ausstrahlt.

Königin des Mostviertels
Im Mostviertel in Niederösterreich ist die Birne der heimliche und heimische Star. Auch in der Küche bei Wirtin Evelyn Kappl in Biberbach, die für die Rubrik „Genial gekocht – nachhaltig versorgt“ zeigt, wie vielseitig die Mostbirne kulinarisch ist.

Gekrönte Häupter
Gleich drei neue Hoheiten präsentieren ab nun den Wein in der Steiermark. Die neue Weinkönigin Cäcilia Stoff und zwei Prinzessinnen engagieren sich gemeinsam in Sachen steirische Weinkultur.

Glaskunst in Frauenhand
Im vorwiegend männerdominierten Handwerk der Glasbautechnik macht sich die Kärntnerin Alexander Kempfer mit alten Techniken wie der Bleiverglasung, Tiffanytechnik und Sandstrahlung einen Namen und hält mit ihren Mitarbeiterinnen Glaskunst am Leben.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

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