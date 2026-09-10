Infina zu EZB-Zinsentscheid: Leistbarkeit von Wohnkrediten rückt stärker in den Fokus

Wien/Innsbruck (OTS) -

Der heutige Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgt bei vielen Kreditnehmerinnen und Kreditnehmern erneut für Unsicherheit. Mit höheren Kreditzinsen würden sich viele die berechtigte Frage stellen, welche monatliche Rate langfristig noch leistbar ist, sagt Pablo Viveros, Finanzierungsexperte und designierter Infina-Geschäftsführer, in einer ersten Reaktion.

Die Leistbarkeit bei der Finanzierung von Wohnimmobilien rückt somit immer stärker in den Fokus. „Gerade bei knapp kalkulierten Finanzierungen können schon kleinere Zinsunterschiede die monatliche Belastung spürbar verändern“, so Viveros. Dennoch müsse ein höheres Zinsniveau nicht automatisch bedeuten, dass der Wunsch nach den eigenen vier Wänden nicht mehr finanzierbar sei.

„Entscheidend ist, nicht nur auf das allgemeine Zinsniveau zu schauen. Banken beurteilen Finanzierungen unterschiedlich. Deshalb lohnt es sich gerade jetzt, mehrere Angebote und unterschiedliche Finanzierungsmodelle miteinander zu vergleichen.“

Breiter Bankenvergleich schafft Spielraum

Kreditinstitute hätten durchaus unterschiedliche Zugänge, wenn es um die Beurteilung der Leistbarkeit gehe – etwa bei der Höhe der erforderlichen Eigenmittel, dem Verschuldungsgrad, der internen Kalkulationsrate oder möglichen Ausnahmeregelungen. Gerade deshalb kann ein breiter Blick auf den österreichischen Bankenmarkt sinnvoll sein. „Es gibt nicht die eine Bank, die für jede Finanzierung am besten geeignet ist. Je nach Kundensituation können regionale Institute ebenso interessant sein wie überregional tätige Banken. Entscheidend ist, die unterschiedlichen Zugänge und Angebote zu kennen und für den jeweiligen Kunden, die jeweilige Kundin sinnvoll miteinander zu vergleichen“, so Viveros.

Finanzierung muss sich der Lebenssituation anpassen

Der Kredit- und Finanzierungsmarkt sowie dessen Angebote hätten sich in den vergangenen Jahren mit neuen Finanzierungsmodellen oder flexibleren Produktlösungen enorm weiterentwickelt, beobachtet der Infina-Finanzierungsexperte bei den mehr als 150 Partnerbanken.