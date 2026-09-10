RYE by MARTIN AUER eröffnet in New York

Graz (OTS) -

Mit RYE by MARTIN AUER bringt das Grazer Familienunternehmen ein Stück steirischer Brotkultur nach New York. Im Store werden ausschließlich unser RYE [rai] – ein 100-prozentiges Roggenbrot aus biologisch angebautem österreichischem Roggen – sowie Aufstrichbrote angeboten.

„Wir wollten nie einfach eine weitere Bäckerei in New York eröffnen. Baguette, Croissant, Weizenbrot und Kaffee gibt es dort in großer Vielfalt und teilweise hervorragender Qualität. Wir konzentrieren uns deshalb auf das, worin wir außergewöhnlich gut sind: unser 100-prozentiges bio Roggen-Sauerteigbrot. Dass die New Yorkerinnen und New Yorker nun das RYE aus Graz in ihrer Stadt kaufen können, freut uns ganz besonders“, sagt Martin Auer.

Mitten in Manhattan

Der Standort in der 285 Lafayette Street liegt im Herzen Manhattans und die Adresse selbst hat eine besondere Geschichte: In diesem Gebäude lebte über viele Jahre der Musiker David Bowie.

Wer durch die Eingangstür kommt, blickt sofort auf den Ofen und die Bäcker:innen - das Herzstück in der Mitte des Stores. An der Brotwand ist Platz für 27 bio RYE. Davor schwebt ein in der Steiermark gefertigter, freitragender Tisch – ein sogenannter Cantilever – mit einer durchgehenden Tischplatte aus einem einzigen Baumstamm. Hochtische und Barstühle laden zum Verweilen ein.

Von Graz nach New York

„New York ist für mich seit meiner Kindheit eine besondere Stadt. Meine Großmutter wollte einst mit ihrer Familie dorthin auswandern – dazu kam es nie“, sagt Martin Auer.

Nun wird der langjährige Traum Realität: Martin Auer eröffnet den Store gemeinsam mit seinem Sohn Tim und dem Team vor Ort.

Gemeinsam mit Bäckermeister Alex, den viele Kundinnen und Kunden aus der Filiale am Grazer Hauptplatz kennen, wurde die Rezeptur für das RYE weiter verfeinert. Seit einigen Wochen ist auch er vor Ort, um die Bäckerinnen und Bäcker einzuschulen und zu unterstützen.

MARTIN AUER

MARTIN AUER ist ein österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Graz. Das Unternehmen betreibt aktuell 42 Filialen – vorwiegend in Graz und Umgebung sowie in Gleisdorf, Lieboch, Leibnitz, Wien und mit sechs Standorten in Kärnten.

Im Atelier am Grazer St. Peter Gürtel befinden sich die Backstube, die Rösterei und die Vollkorngetreidemühle. Mit rund 800 Mitarbeitenden erwirtschaftet MARTIN AUER einen Jahresumsatz von rund 48 Millionen Euro.

Mit RYE in New York erweitert MARTIN AUER sein bestehendes Filialnetz erstmals um einen Standort außerhalb Österreichs. Dabei bleibt das Unternehmen seinem Anspruch treu: hochwertige, handwerkliche Produkte, eine klare Idee und ein konsequenter Fokus auf Qualität.

Öffnungszeiten & Adresse:

Mo – So: 08:00 – 19:00 Uhr

RYE by MARTIN AUER

285 Lafayette Street

New York, NY 10012

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