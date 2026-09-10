NEOS Wien/Währing: Aumannplatz aufwerten und mehr Geld für Währings Bildung

Wien (OTS) -

Das vorliegende Konzept zur Umgestaltung des Aumannplatzes erhitzt bereits seit der Präsentation die Gemüter. Die Petition, die sich Anfang Juli gegen die geplante gänzliche Sperre der Währinger Straße richtete, fand innerhalb weniger Tage die notwendigen 500 Unterschriften und auch die heute Vormittag stattgefundene Demo zeigt, dass die beste Lösung noch nicht gefunden ist.

„Dass der Aumannplatz belebt und mittels Verkehrsberuhigung zu einem lebenswerten und modernen Grätzl umgestaltet werden soll, steht für uns außer Frage. Das ist aber auch mit weitaus weniger Budget möglich“, so Manuela-Anna Sumah-Vospernik, Bezirkssprecherin der NEOS in Währing.

Statt dem von der Bezirksvorstehung vorgeschlagenen Konzept wollen NEOS Währing mit einer Begegnungszone und dem Einsatz von Tactical Urbanism das Verkehrsaufkommen schnell und kostengünstig reduzieren und die Lebensqualität vor Ort deutlich erhöhen. Durch die Errichtung einer kleinen Bühne, eine neue Toilettenanlage und die Entfernung von Zäunen und Blumenbeeten könnten die Bürgerinnen und Bürger den Park noch vielfältiger nutzen und das ohne viel Aufwand und teuren Umgestaltungsmaßnahmen.

Die für die geplante Umgestaltung vorgesehenen Millionen wollen NEOS lieber in die Bildungseinrichtungen im Bezirk stecken. „Als Bezirk ist es unsere Aufgabe dafür Sorge zu tragen, dass Währings Schülerinnen und Schüler gut ausgestattete und sichere Schulgebäude zur Verfügung stehen. Statt Millionen in eine überdimensionierte Umgestaltung zu stecken, die nicht einmal eine Verbesserung der Verkehrsführung mit sich bringt, sehen wir das Geld in Währings Bildungseinrichtungen besser aufgehoben“, so Sumah-Vospernik.