- 10.09.2026, 13:39:02
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AK Online-Pressegespräch am 16. September: „Geflüchtete am Arbeitsmarkt und die Vorteile qualifikationsadäquater Beschäftigung“
Österreich hat einen anhaltend hohen Fachkräftebedarf. Geflüchtete Menschen verfügen über Potentiale, einen Teil des Bedarfs zu decken. Gleichzeitig ist die qualifikationsadäquate Vermittlung geflüchteter Menschen in den österreichischen Arbeitsmarkt durch eine Reihe von Gründen erschwert. Welche das sind und wie man geflüchtete Menschen entsprechend ihrer Qualifikationen beschäftigen kann, das hat eine FORBA-Studie im Auftrag der AK Wien untersucht. Über die Ergebnisse der Studie informieren Sie im Rahmen eines Online-Pressegesprächs:
Oliver Gruber, Bildungs- und Migrationsexperte der AK Wien
Johanna Neuhauser, Studien-Co-Autorin, Forba
Martin Schmidhuber, stellvertretender Leiter der Abteilung Arbeitsmarkt und Integration, AK Wien
Mittwoch, 16. September, 9:30 Uhr
Link zum Online-Pressegespräch: Online-PG qualifikationsadäquate Beschäftigung
Anmeldungen und Fragen bitte per Mail an [email protected]
Wir würden uns sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion online begrüßen zu dürfen.
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