AK Online-Pressegespräch am 16. September: „Geflüchtete am Arbeitsmarkt und die Vorteile qualifikationsadäquater Beschäftigung“

Wien (OTS) -

Österreich hat einen anhaltend hohen Fachkräftebedarf. Geflüchtete Menschen verfügen über Potentiale, einen Teil des Bedarfs zu decken. Gleichzeitig ist die qualifikationsadäquate Vermittlung geflüchteter Menschen in den österreichischen Arbeitsmarkt durch eine Reihe von Gründen erschwert. Welche das sind und wie man geflüchtete Menschen entsprechend ihrer Qualifikationen beschäftigen kann, das hat eine FORBA-Studie im Auftrag der AK Wien untersucht. Über die Ergebnisse der Studie informieren Sie im Rahmen eines Online-Pressegesprächs:

Oliver Gruber, Bildungs- und Migrationsexperte der AK Wien

Johanna Neuhauser, Studien-Co-Autorin, Forba

Martin Schmidhuber, stellvertretender Leiter der Abteilung Arbeitsmarkt und Integration, AK Wien

Mittwoch, 16. September, 9:30 Uhr

Link zum Online-Pressegespräch: Online-PG qualifikationsadäquate Beschäftigung

Anmeldungen und Fragen bitte per Mail an [email protected]

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