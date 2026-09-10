My2N-App unterstützt jetzt auch elektronische 2N Fortis-Schlösser

Prag (OTS) -

2N erweitert die Möglichkeiten des mobilen Zutritts über die My2N-App um die elektronischen Schlösser 2N Fortis Handle und 2N Fortis Cylinder. Bewohner und Mitarbeitende können damit mit nur einer App vom Haupteingang über Gemeinschaftsbereiche bis in ihre Wohnung oder ihr Büro gelangen - ohne zusätzlich Schlüssel oder Zutrittskarten mitführen zu müssen. Ein weiterer Vorteil elektronischer Schlösser: Sie lassen sich mit minimalen baulichen Eingriffen installieren, da beispielsweise keine Kabel bis zur Tür verlegt werden müssen.

Premiumkomfort beginnt mit Einfachheit

Mobiler Zutritt wird in Wohn- und Bürogebäuden zunehmend zu einem festen Bestandteil moderner Zutrittskontrollsysteme. Laut dem globalen "2025 State of Security and Identity Report" von HID sehen 61 % der Sicherheitsverantwortlichen mobilen Zutritt als einen der wichtigsten Trends. Fast zwei Drittel der Unternehmen setzen entsprechende Lösungen bereits ein oder planen deren Einführung. Durch die Unterstützung der Fortis-Schlösser in der My2N-App wird diese Art des Zutritts nun auch auf die Türen einzelner Wohnungen und Büros ausgeweitet.

"Stellen Sie sich eine ganz alltägliche Situation vor: Sie kommen abends nach der Arbeit nach Hause und tragen in jeder Hand eine Einkaufstasche. Oder Sie kommen mit zwei Kindern, Roller, Fahrrad und jeder Menge Spielzeug vom Spielplatz zurück. Vielleicht tragen Sie gerade einen größeren Karton oder einen Blumentopf. Jede Woche gibt es viele Situationen, in denen wir uns mit vollen Händen durch ein Gebäude bewegen. Genau dann merkt man den Unterschied: Muss man nach Schlüsseln oder einer Karte suchen - oder reicht ein einziges Zutrittsmedium? Das Smartphone hat man praktisch immer dabei. Einen Schlüssel oder eine Karte vergisst man leicht, das Smartphone dagegen kaum. Die Erweiterung von My2N auf Fortis-Schlösser ist deshalb ein wichtiger Schritt hin zu einem einzigen Zutrittsmedium für den gesamten Weg durch das Gebäude", sagt Michal Kratochvíl, CEO von 2N.

2N Fortis-Schlösser werden elektronisch gesteuert und eignen sich sowohl für Büro- als auch für Wohngebäude. Sie zeichnen sich durch ein elegantes, modernes Design, LED-Anzeigen und Batteriebetrieb aus. Weitere Vorteile sind die schnelle und effiziente Installation ohne Verkabelung, die einfache Integration in das über 2N Access Commander verwaltete 2N-Ökosystem sowie die Kompatibilität mit den meisten gängigen europäischen Türtypen.

Eine App für den gesamten Weg durch das Gebäude

My2N bündelt mobilen Zutritt und Besucherkommunikation in einer App. Bewohner können einen Videoanruf von einer Türsprechanlage entgegennehmen, Besuchern aus der Ferne Zutritt zum Gebäude gewähren oder ihnen einen zeitlich begrenzten QR-Code beziehungsweise eine PIN senden. Wenn sie sich selbst durch das Gebäude bewegen, öffnen sie mit derselben App den Haupteingang, mit 2N-Geräten ausgestattete Türen zu Gemeinschaftsbereichen und jetzt auch das Fortis-Schloss an ihrer Wohnungs- oder Bürotür. Damit sind für unterschiedliche Bereiche des Gebäudes keine verschiedenen Zutrittsmedien oder Apps mehr erforderlich.

Die Bedienung bleibt weitgehend gleich. Technisch unterscheiden sich die Lösungen vor allem durch die verwendete Kommunikationstechnologie:

Türsprechanlagen und Zutrittsleser nutzen Bluetooth für den mobilen Zutritt

Fortis-Schlösser nutzen NFC für den mobilen Zutritt

Türen ohne Verkabelung

Elektronische Fortis-Schlösser erweitern das 2N-Zutrittskontrollsystem auch auf Türen, bei denen eine Verkabelung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Das ist besonders bei der Modernisierung bestehender Wohn- und Bürogebäude von Vorteil. Eine kabelgebundene Lösung für jede Wohnung oder jedes Büro würde neue Leitungswege, Bohrarbeiten und weitere Eingriffe in Gemeinschaftsbereiche oder bereits fertig ausgebaute Innenräume erfordern. Fortis-Schlösser arbeiten offline und sind batteriebetrieben, sodass weder eine Stromversorgung noch eine Datenverkabelung erforderlich ist. Dadurch lässt sich der Umfang der Bau- und Installationsarbeiten deutlich reduzieren.

Für unterschiedliche Einsatzbereiche stehen zwei Varianten zur Verfügung. 2N Fortis Handle ist ein elektronischer Türdrücker, der die Schlossfalle steuert und insbesondere für Büros, Besprechungsräume, Lagerräume und ähnliche Bereiche vorgesehen ist. 2N Fortis Cylinder richtet sich hingegen in erster Linie an Wohnungstüren. Beide Schlosstypen lassen sich in dasselbe System wie 2N-Türsprechanlagen und Zutrittseinheiten integrieren. Im 2N Access Commander können Integratoren daher Zutrittsberechtigungen und Zeitprofile für einzelne Benutzer und Geräte im gesamten Gebäude zentral verwalten.

Die My2N-Unterstützung kann per Firmware- und App-Update auch bei bereits installierten 2N Fortis Handle- und 2N Fortis Cylinder-Schlössern nachgerüstet werden. Dafür muss weder die bestehende Hardware ausgetauscht noch eine separate Lizenz erworben werden. So lässt sich mobiler Zutritt schrittweise auch in bereits realisierten Projekten ergänzen.

Weitere Informationen finden Sie unter 2N Elektronische Schlösser.

Über 2N

2N ist ein weltweit führender Anbieter von IP-basierten Zutrittskontrollsystemen, die ein hohes Sicherheitsniveau beim Zugang zu Wohn- und Gewerbegebäuden, Hotels und Schulen bieten. Seit der Einführung der weltweit ersten IP-Türsprechanlage im Jahr 2008 setzt 2N Maßstäbe bei technologischen Innovationen und legt einen besonderen Schwerpunkt auf Cybersicherheit, die bei der Entwicklung aller Produkte eine zentrale Rolle spielt. Moderne Lösungen von 2N ermöglichen einen einfachen und zugleich zuverlässigen Gebäudezutritt - dank der firmeneigenen, patentierten WaveKey-Technologie auch ohne Schlüssel. 2N-Produkte verbinden Premiumqualität mit modernem Design. Das Produktdesign des Unternehmens wurde bereits mit zahlreichen renommierten Auszeichnungen gewürdigt. 2N gehört seit 2016 zur Axis Group.