  • 10.09.2026, 12:52:03
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Dreifaches „Sehr gut“ für Schärdinger Landfrischkäse

Schärdinger Landfrischkäse Leicht
Wels (OTS) - 

September 2026: Starke Auszeichnung für Schärdinger: Beim aktuellen Cottage-Cheese-Test des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) konnten gleich drei Produkte überzeugen. Der Schärdinger Cottage Cheese fettfrei, der Schärdinger Landfrischkäse leicht und der Schärdinger Landfrischkäse Natur wurden jeweils mit der Bewertung „Sehr gut“ ausgezeichnet.

Das Ergebnis bestätigt den hohen Qualitätsanspruch, den Schärdinger an seine Produkte stellt. Mit gleich drei sehr gut bewerteten Produkten zeigt sich auch die Stärke des Schärdinger Sortiments in der beliebten Frischkäse-Kategorie.

Landfrischkäse erfreut sich nicht zuletzt aufgrund seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten großer Beliebtheit. Ob klassisch aufs Brot, als proteinreiche Ergänzung zu Salaten und Bowls oder als Zutat für süße und pikante Gerichte – der körnige Frischkäse lässt sich unkompliziert in den täglichen Speiseplan integrieren.

Die ausgezeichneten Schärdinger Produkte bieten dabei für unterschiedliche Vorlieben die passende Variante – von fettfrei über leicht bis hin zum klassischen Landfrischkäse Natur. Dreimal „Sehr gut“ vom VKI unterstreicht einmal mehr die Qualität und Vielfalt des Schärdinger Sortiments.

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