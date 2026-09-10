„Videogirls & Loverboys“ beschäftigen die „Soko Linz“ am 15. September in ORF 1

Wien (OTS) -

Den Staffelauftakt haben Katharina Stemberger, Angelika Niedetzky, Michael Steinocher, Alexander Pschill und Co. erfolgreich gemeistert. Am Dienstag, dem 15. September 2026, wartet um 20.15 Uhr in ORF 1 (und schon jetzt auf ORF ON) bereits die nächste Herausforderung in Form von „Videogirls & Loverboys“ auf die „Soko Linz“. Der zweite Fall der fünften Saison der beliebten ORF-Serie führt das Team zu einer dubiosen „Social-Media-Agentur“, wo es die Wege einer Sonder-Task-Force kreuzt, die dem Opfer und dessen Bruder schon seit Längerem auf der Spur ist. Eine „Aussicht mit Mord“ wartet anschließend um 21.05 Uhr in einer Dacapo-Folge auf die „Soko Donau“.

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Videogirls & Loverboys (Dienstag, 15. September, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON)

Mit u. a. Paula Hainberger, Agnes Hausmann, Emilia Leytner, Laurenz Prader, Paul Hassler und Doris Schretzmayer in Episodenrollen; Regie: Chris Raiber

Kirin (Laurenz Prader) und Hannibal Warga (Paul Hassler) sind ein berüchtigtes und skrupelloses Rotlicht-Brüder-Duo. Als Kirin Warga tot in seiner dubiosen „Social-Media-Agentur“ gefunden wird, sieht es zunächst nach einem „klassischen“ Mord im Rotlichtmilieu aus. Doch schon kurz nachdem Joe (Katharina Stemberger) und Biggi (Angelika Niedetzky) ihre Ermittlungen aufgenommen haben, steht Staatsanwältin Dr. Sarah Lorenzoni (Doris Schretzmayer) im Kommissariat und weiht die Ermittler:innen in ein Geheimnis ein: Sie leitet seit geraumer Zeit eine Sonder-Task-Force, die den kriminellen Geschäften der Warga-Brüder ein Ende bereiten will. Ein Überwachungsvideo belastet Naomi Ritter (Emilia Leytner), die als „Model“ in der Warga-Agentur arbeitet. Als Joe und Biggi kurz davor sind, den Fall zu lösen, kommt es zu einer dramatischen Wendung.

Die fünfte Staffel von „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und Gebhardt Productions gefördert von FISAplus, Film in Austria (ABA), Fernsehfonds Austria und dem Land Oberösterreich.

„Soko Donau – Aussicht mit Mord“ (Dienstag, 15. September, 21.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON)

Mit u. a. Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Matthias Franz Stein in einer Episodenrolle; Regie: Sophie Allet-Coche

Beck (Maria Happel), daheim mit Hexenschuss, Schmerzmedikamenten und schmalzigen Telenovelas, glaubt, im Haus gegenüber einen Giftmord beobachtet zu haben. Doch niemand nimmt sie ernst, sind doch die anderen mit dem Fall Ken Zichy beschäftigt: Der attraktive Mann wurde tot – und nackt – aus der Donau gefischt. Ehefrau Irene (Larissa Fuchs) wähnte den Finanzbuchhalter auf einer Geschäftsreise in Berlin, doch Zichy war nicht nur schon seit einem Jahr arbeitslos, sondern verdiente seither auch viel Geld als gut gebuchter Callboy. Während sich das Team dem Fall widmet, muss Beck sich allein um den Mord vis-a-vis kümmern. Sie beschließt, in die Wohnung der vermeintlichen Mörderin einzudringen – und begibt sich damit in große Gefahr.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und Filmcommision Graz.

„Soko Linz“ und „Soko Donau“ auf ORF ON streamen

Die neuen „Soko Linz“-Folgen können jeweils bereits sieben Tage vor ihrer TV-Ausstrahlung auf ORF ON gestreamt werden, wo auch zahlreiche „Soko Donau“-Episoden zur Verfügung stehen.