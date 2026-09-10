GOURMET Kids und BIO AUSTRIA: Gemeinsam für mehr BIO auf Österreichs Kindertellern

Wien (OTS) -

GOURMET Kids und BIO AUSTRIA setzen sich seit vielen Jahren für mehr biologisch erzeugte Lebensmittel aus Österreichs Landwirtschaft in Kindergärten und Schulen ein: Beide Kooperationspartner befürworten das Ziel des naBe-Aktionsplans (nachhaltige öffentliche Beschaffung), den Mindestanteil an BIO in Bundesinstitutionen schrittweise auf 55 % bis zum Jahr 2030 zu steigern. Und zeigen auf, dass ein hoher BIO-Anteil und leistbare Kinderverpflegung auch realisierbar sind. In der Kindergarten- und Schulverpflegung von GOURMET Kids beträgt der BIO-Anteil bereits jetzt bis zu 60%, 140 Voll-BIO-Speisen stehen aktuell zur Auswahl. Möglich wird das durch vorausschauende Planung, langfristige Partnerschaften mit BIO-Bäuerinnen und BIO-Bauern sowie einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln. Beim Besuch am Biohof von BIO AUSTRIA Obfrau Barbara Riegler tauschen sich die Kooperationspartnerinnen darüber aus, wie die gemeinsamen Ziele künftig weiter vorangetrieben werden können.

Partnerschaft für einen hohen BIO-Anteil in der Kinderverpflegung

„Unsere Aufgabe ist es, Kinder mit gesunden Lebensmitteln mit einem hohen BIO-Anteil zu versorgen. Wir kochen so, dass die Speisen den Kindern schmecken und gerne gegessen werden, denn gerade in jungen Jahren werden Essgewohnheiten geprägt. In den 2.700 Kindergärten und Schulen, für die wir täglich kochen, können wir mit unserem Bekenntnis zu BIO gemeinsam mit BIO AUSTRIA viel erreichen. Mit unserem vielfältigen BIO-Angebot schaffen wir schon früh Bewusstsein für biologische Lebensmittel im Alltag“, sagt Claudia Ertl-Huemer, Geschäftsfeldleitung Education Catering bei GOURMET.

„Um mehr BIO- Lebensmittel aus Österreichs Landwirtschaft auf die Teller von Kindern zu bringen, braucht es starke und verlässliche Partnerschaften. Durch die enge und langfristige Zusammenarbeit mit GOURMET Kids schaffen wir Planungssicherheit für Biobäuerinnen und Biobauern. Gleichzeitig ermöglichen wir gemeinsam, dass Kinder schon früh die Qualität biologisch erzeugter Lebensmittel kennenlernen“, betont Barbara Riegler, Obfrau von BIO AUSTRIA.

Kooperation für mehr BIO auf Österreichs Kindertellern

Die seit 2023 bestehende Partnerschaft verfolgt das gemeinsame Ziel, den BIO-Standort Österreich weiterzuentwickeln und die Zusammenarbeit mit BIO-Bäuerinnen und BIO-Bauern zu fördern. Dafür bündeln BIO AUSTRIA und GOURMET Kids ihre Kompetenzen: BIO AUSTRIA als Interessensvertretung der heimischen Biobäuerinnen und Biobauern und GOURMET Kids als Spezialist für gesunde Kinderverpflegung. Durch gemeinsame Projekte bringt die Partnerschaft Kindern zudem die Herkunft und Qualität biologisch erzeugter Lebensmittel näher.

BIO bei GOURMET Kids

GOURMET ist seit 1997 BIO-zertifiziert. Jährlich landen rund 5.800 Tonnen BIO-Lebensmittel in den Kochtöpfen von GOURMET. Das Unternehmen ist langjähriger Partner von regionalen BIO-Lieferant:innen und sichert sich so die Verfügbarkeit biologischer Zutaten.

Mehr über BIO AUSTRIA erfahren Sie hier: www.bio-austria.at

Mehr über GOURMET Kids und GOURMET erfahren Sie hier: GOURMET | OTS.at