THE TRAIN feierte Weltpremiere in Berlin

Berlin (OTS) -

Großer Bahnhof für den österreichischen Spionage-Thriller: Nach der Präsentation beim heurigen Filmfestival in Cannes hat THE TRAIN am 8. September in der Kulturbrauerei Berlin seine Weltpremiere gefeiert. Über den roten Teppich kamen Regisseur und Drehbuchautor Boris Volodarsky, Hauptdarstellerin Madalina Bellariu Ion, Hauptdarsteller und Produzent Dennis Dewall sowie Anouk Auer, Martin Ploderer, Alex Liang, Alan Burgon und weitere Mitglieder von Cast und Crew.

Befragt nach der Grundidee zu THE Train antwortet Regisseur Boris Volodarsky: „Wir wollten einen intelligenten und auch altmodischen Spionagethriller für ein modernes Publikum machen. Im Bereich Spionage gibt es eine 5. Dimension, die digitale Operationen und Informationsbeschaffung betrifft. Die wollten wir in dem Film sichtbar machen“, so der Geheimdienstexperte.

Produzent Dennis Dewall sagte augenzwinkernd: „Es gibt zwei kleine Fehler im Film. Wer die zuerst findet, gewinnt eine Reise für zwei Personen im Majestic Imperator Train de Luxe geschenkt.“ Spoiler: Von den über 350 Gästen hat sie keiner gefunden, das Rennen ist also noch offen. Im Anschluss an die Premieren-Vorführung des Films wurde noch ein Making-of gezeigt und für die Gäste gab es die Möglichkeit zum Meet & Greet mit der Crew und zu Selfies mit den Darsteller:innen auf dem roten Teppich.

Dreh im historischen Luxuszug

THE TRAIN verbindet klassische Agentenspannung mit einem ungewöhnlichen Schauplatz: Große Teile des Films wurden im Majestic Imperator Train de Luxe, dem legendären historischen Luxuszug, gedreht. Die Handlung führt von Wien über Budapest nach Prag. An Bord soll eine Auktion den Verkauf des Zuges an den Meistbietenden besiegeln. Doch zwischen Diplomaten, Geheimdienstmitarbeitern, Investoren und Passagieren mit verborgenen Identitäten entwickelt sich ein Kampf um Informationen, Loyalität und Überleben.

Ein Geheimdienstexperte führt Regie

Regie führt Boris Volodarsky FRHS, Historiker, Autor und Geheimdienstexperte. Sein Wissen über Spionagegeschichte und reale Arbeitsweisen internationaler Nachrichtendienste prägt den Stoff. Eine weitere Besonderheit ist Suzanne Grieger-Langer: Sie spielt im Film eine Profilerin und arbeitet auch außerhalb des Films in den Bereichen Profiling, Kommunikation und Analyse.

Produziert wurde THE TRAIN von der österreichischen Westside Studios GmbH. Die europäische Produktion bringt den internationalen Cast an einige reale Schauplätzen in Europa. Der Luxuszug wird dabei nicht zur bloßen Kulisse, sondern zum abgeschlossenen Schauplatz des Geschehens: Jede Abteiltür kann ein Geheimnis verbergen, jeder Fahrgast ein Verbündeter oder ein Gegner sein.

Am 22. September feiert THE TRAIN seine Österreich-Premiere im Hollywood Megaplex Gasometer Wien und ab 24. September ist der Film in allen Hollywood Megaplex Kinos zu sehen.