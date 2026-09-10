SAFENet wächst: Neue Mitglieder für europäische Router- und Netzwerktechnik-Allianz

Berlin (OTS) -

Die „Sovereignty Alliance for European Network Technology“ (SAFENet) begrüßt mit Genexis, IPmotion, MB connect line, Teldat und Waystream fünf neue Mitglieder. Das Bündnis wächst und erweitert sich nur wenige Wochen nach seiner Gründung von vier auf neun europäische Netzwerktechnologieunternehmen. Mit dem Zuwachs verbreitert die Allianz ihre europäische Basis deutlich. Das gemeinsame Ziel: Europas technologische Handlungsfähigkeit stärken – und dafür sorgen, dass europäische Netzwerktechnologie in Brüssel und den nationalen Hauptstädten das Gewicht bekommt, das ihr zusteht.

Fünf neue Mitglieder mit sich ergänzenden Fachkenntnissen:

Genexis (Niederlande/Schweden): Der Breitbandspezialist bietet Lösungen für Glasfaseranschlüsse und Heimnetzwerke an – von ONTs und Residential Gateways bis hin zu Extendern und Verwaltungssoftware.

Der Breitbandspezialist bietet Lösungen für Glasfaseranschlüsse und Heimnetzwerke an – von ONTs und Residential Gateways bis hin zu Extendern und Verwaltungssoftware. IPmotion (Deutschland): Der Hersteller entwickelt Lösungen für den mobilen Internetzugang und Router für den Schienen- und Straßenverkehr, die öffentliche Sicherheit sowie weitere mobile Anwendungen.

Der Hersteller entwickelt Lösungen für den mobilen Internetzugang und Router für den Schienen- und Straßenverkehr, die öffentliche Sicherheit sowie weitere mobile Anwendungen. MB connect line (Deutschland): Der Hersteller entwickelt sichere Fernzugriffslösungen, Industrierouter und OT-Sicherheitsgateways für Maschinenbauer und Industriebetreiber und ermöglicht die sichere Anbindung, Fernwartung und Segmentierung von Maschinen, Systemen und industriellen Netzwerken, einschließlich geschützter Netzwerkübergänge zwischen OT-Umgebungen.

Der Hersteller entwickelt sichere Fernzugriffslösungen, Industrierouter und OT-Sicherheitsgateways für Maschinenbauer und Industriebetreiber und ermöglicht die sichere Anbindung, Fernwartung und Segmentierung von Maschinen, Systemen und industriellen Netzwerken, einschließlich geschützter Netzwerkübergänge zwischen OT-Umgebungen. Teldat (Spanien): Der Anbieter entwickelt Router-, SD-WAN-, 5G- und Cybersicherheitslösungen für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und kritische Infrastrukturen.

Der Anbieter entwickelt Router-, SD-WAN-, 5G- und Cybersicherheitslösungen für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und kritische Infrastrukturen. Waystream (Schweden): Das Unternehmen entwickelt Access-Switches und Router für die Glasfasernetze kommunaler Netzbetreiber und Netzbetreiber in Nord- und Mitteleuropa.

Zur vollständige Pressemitteilung: safe-net.tech/news

Über SAFENet

Die Sovereignty Alliance for European Network Technology (SAFENet) ist ein strategischer Zusammenschluss führender europäischer Netzwerktechnologie-Unternehmen. SAFENet versteht Netzwerktechnologie als Rückgrat des digitalen Ökosystems. Die Allianz vertritt die Interessen europäischer Hersteller in politischen und regulatorischen Prozessen und leistet damit einen Beitrag zur digitalen Souveränität und zur langfristigen Sicherung der eigenen digitalen Infrastruktur Europas. Ihr Ziel: ein digitales Europa, das selbstbestimmt, resilient und zukunftsfähig ist.safe-net.tech.