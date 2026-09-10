OPCORE Partners und Pryvet gründen Rinascai: Neue Beratung bringt KI vom Konzept in den produktiven Betrieb

Steinhausen/Offenburg (OTS) -

Die Schweizer Unternehmensberatung OPCORE Partners und der deutsche KI-Software-Anbieter Pryvet bündeln ihre Kompetenzen und gründen gemeinsam Rinascai. Die neue Beratung will mittelständische Unternehmen und Konzerne im DACH-Raum und in Zentraleuropa von der KI-Strategie bis zur praktischen Umsetzung begleiten. OPCORE bringt Erfahrung in Strategie, Digitalisierung und Skalierung ein, Pryvet eigene KI-Technologie für den datenschutzkonformen Einsatz von KI-Anwendungen.

Kern des Angebots von Rinascai ist das AI-Office, das Unternehmen dabei unterstützt, KI-Projekte bereichsübergreifend zu steuern und in den laufenden Betrieb zu bringen. Dafür verbindet Rinascai Prozess-, Daten- und Technologieexpertise. Welche Technologie zum Einsatz kommt, richtet sich nach dem jeweiligen Anwendungsfall - von der eigenen, auf Datenschutz und Compliance ausgelegten Software-Suite bis zu den Lösungen der wichtigsten KI-Anbieter. Für jeden Anwendungsfall werden Kosten und gemessene Wirkung gegenübergestellt, sodass Unternehmen erkennen können, welche Projekte sich tatsächlich rechnen. Gleichzeitig baut Rinascai interne Kompetenzen auf und übergibt schrittweise Verantwortung an die Teams im Unternehmen.

"Die Unternehmen brauchen nicht noch eine Strategieberatung und schon gar nicht noch mehr teure KI-Tools. Gebraucht wird ein Partner, der KI tatsächlich umsetzt und dafür sorgt, dass der Aufwand sich rechnet", so Stefan Wetzler, Managing Partner der OPCORE Partners AG und Co-CEO von Rinascai. "Im Gespräch mit Entscheidern hören wir immer wieder von den gleichen Problemen: Einige wissen noch nicht genau was sie brauchen und wie der konkrete Nutzen ist, andere haben bereits zahlreiche Pilotprojekte gestartet, ohne einen messbaren Mehrwert zu sehen. Mit Rinascai wollen wir diese Lücke schließen und KI dort einsetzen, wo sie im Geschäft wirklich etwas bringt."

Das sechsköpfige Gründerteam von Rinascai bringt langjährige Erfahrung aus Unternehmenspraxis und Beratung mit und hat bereits mehr als 1.000 KI-Anwendungsfälle in Unternehmen identifiziert und bewertet. Die Gründer haben selbst zentrale Bereiche wie Einkauf, Planung, Logistik, Marketing, E-Commerce und Finanzen verantwortet. Dieses Geschäftsverständnis verbindet Rinascai mit eigener KI- und Softwarekompetenz, um Anwendungsfälle zu identifizieren, die konkreten wirtschaftlichen Mehrwert schaffen.

"Mit Pryvet haben wir gesehen, wie groß das Interesse an KI in Unternehmen ist - aber auch, dass eine gute Software allein nicht reicht. Unternehmen müssen wissen, wo sich KI wirklich lohnt, wie sie die richtigen Voraussetzungen schaffen und wie sie aus ersten Projekten Lösungen machen, die im Alltag funktionieren", sagt Michael Witzenleiter, bislang bei Pryvet und künftig Geschäftsführer von Rinascai Deutschland. "Genau das können wir mit Rinascai jetzt aus einer Hand bieten: Wir verbinden das Verständnis für das Geschäft mit der Technologie und begleiten Unternehmen von der ersten Idee bis zum laufenden Einsatz.

Über Rinascai

Rinascai ist eine gründergeführte KI-Beratung mit Sitz in Deutschland und der Schweiz. Das Unternehmen verbindet Geschäfts- und Prozessverständnis mit Technologieexpertise und begleitet Unternehmen von der Identifikation geeigneter Anwendungsfälle bis zum produktiven Betrieb. Kern des Angebots ist das AI Office, das Unternehmen bei der bereichsübergreifenden Steuerung und Umsetzung ihrer KI-Projekte unterstützt. Dabei setzt Rinascai je nach Anwendungsfall auf die eigene, auf Datenschutz und Compliance ausgelegte Software-Suite oder auf die Lösungen der wichtigsten KI-Anbieter.